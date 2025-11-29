Налог на смартфоны и ноутбуки: что будет с ценами из-за нового техносбора

Совет Федерации одобрил закон о введении с 1 сентября 2026 года технологического сбора за импорт и производство продукции с электронной компонентной базой. Опрошенные NEWS.ru эксперты объяснили, на какие категории товаров будет распространяться новый налог и на сколько вырастут цены.

Что такое технологический сбор

В Минпромторге заявили, что механизм технологического сбора был разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны.

В ведомстве уточнили, что сбор будет уплачиваться в связи с ввозом в Россию электронной компонентной базы (электронных модулей) и промышленной продукции, которая содержит такую базу, или с производством такой продукции, а также компонентов на территории РФ, на ее континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Плательщиками станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят в страну или производят соответствующие товары и компоненты. Им нужно будет платить налог за каждую единицу продукции. Порядок уплаты и размер сбора установит правительство. Максимальный размер платежа установлен на уровне до 5 тыс. рублей.

Как введение техсбора повлияет на стоимость электроники

Речь идет не о фиксированной сумме сбора со смартфона или ноутбука, а о проценте, пояснил в беседе с NEWS.ru владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Минфин назвал предельный процент — 5 тыс. рублей. Можно предположить, что все товары стоимостью до 100 тысяч вырастут в цене на 5%», — пояснил эксперт.

На сегодняшний день некорректно говорить о резком росте стоимости техники из-за введения технологического сбора, заявил в беседе с NEWS.ru вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Он добавил, что цены формируются под влиянием целого ряда факторов, и техсбор станет одним из них. Эксперт отметил, что отрасли дается почти год до начала действия нормы. Это позволит компаниям и индивидуальным предпринимателям перестроить цепочки поставок, проработать механизмы импортозамещения, а также адаптировать ценовые модели.

«В предложенных условиях мы ожидаем, что изменение стоимости будет находиться в пределах прогнозируемого коридора инфляции. Значительных ценовых скачков, превышающих статистические показатели инфляции, не произойдет», — сказал Леер.

На сколько вырастут цены на электронику в 2026 году

Муртазин подчеркнул, что на фоне роста цен происходит падение рынка, что является общемировой тенденцией. Согласно его прогнозу, при сохранении текущей экономической ситуации электроника подорожает до 20%, а из-за введения техсбора — еще на 5%.

Таким образом, в 2026 году можно ожидать роста цен в пределах 25%, отметил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На рынке наблюдается значительный объем товарных запасов, на которые новый сбор не будет распространяться, подчеркнул Леер. Рост цен будет происходить постепенно и растянется на длительную перспективу. Это позволит избежать ощутимого удара по кошельку конечного потребителя, сказал эксперт.

Что касается перечня товаров, которые подпадут под действие сбора, то нужно дождаться официально утвержденного списка, подчеркнул Леер. Окончательное решение будет зависеть от анализа текущей рыночной конъюнктуры, структуры потребления и способности компаний адаптироваться к новым условиям, заключил он.

Что сказал министр финансов Антон Силуанов о введении технологического сбора

Министр финансов Антон Силуанов заявил в ходе заседания Совфеда, что введение технологического сбора не окажет серьезного влияния на потребительские настроения в стране. По его мнению, новая мера приведет к созданию важного финансового источника для обеспечения технологического суверенитета России.

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Он отметил, что пять тысяч рублей — это максимальная ставка, которая будет применяться к наиболее дорогостоящим изделиям с микроэлектроникой. В целом она будет значительно ниже максимальной, добавил Силуанов.

«В основном это телефоны, ноутбуки, компьютеры и так далее. Мы считаем, что деньги от этого источника помогут развить нам те компетенции, в которых мы сейчас нуждаемся, и дополнить те ресурсы, которые предусмотрены у нас в федеральном бюджете», — подчеркнул министр.

