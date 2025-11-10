Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 17:01

В России раскрыли детали введения сбора на электронику

Минпромторг: введение техсбора на электронику будет поэтапным

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Технологический сбор на электронику в России будут вводить поэтапно, сообщили в пресс-службе Минпромторга. На первом этапе он коснется готовых устройств, таких как ноутбуки, смартфоны и светотехника, а позже распространится на электронные компоненты и модули, передает ТАСС.

На первом этапе планируется взимать сбор с готовой электронной аппаратуры — такой как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия, что позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли. Вторым этапом сбор будет распространен на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры, — говорится в сообщении.

В Минпромторге уточнили, что постепенное введение сбора позволит бизнесу адаптироваться, а государству — отладить механизм взимания. Также в ведомстве подчеркнули, что до запуска второго этапа будет проведено тестирование системы и консультации с бизнесом, чтобы исключить двойное налогообложение и скорректировать механизм реализации.

Ранее правительство России одобрило введение технологического сбора на отдельные категории электронных товаров с 1 сентября 2026 года. Деньги от этого сбора, который затронет импортеров и российских производителей, направят на поддержку отечественной радио- и микроэлектроники. Ставка сбора не превысит пяти тысяч рублей за самую дорогую продукцию.

