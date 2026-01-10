Алиханов анонсировал закупку инновационных полувагонов

Минпромторг планирует ввести механизм трейд-ин для покупки инновационных полувагонов с увеличенной осевой нагрузкой, сообщил глава ведомства Антон Алиханов РИА Новости. Он подчеркнул, что окончательное решение будет приниматься с учетом бюджетных возможностей.

Дополнительно рассматривается введение механизма трейд-ин на закупку инновационных полувагонов с увеличенной осевой нагрузкой 25 тс. Однако его реализация будет зависеть от бюджетных возможностей, будем искать соответствующие источники, — подчеркнул Алиханов.

Летом замгендиректора РЖД Михаил Глазков сообщил, что холдинг выдвинул предложение о покупке грузовых вагонов с привлечением механизма трейд-ин. Он уточнил, что рассматривается несколько вариантов его работы.

Ранее правительство РФ со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова сообщило, что в России было успешно освоено производство подшипников для различных отраслей. Группа «Тек-ком» локализовала технологии производства буксовых кассетных подшипников для вагонов повышенной грузоподъемности в рамках специальных инвестиционных контрактов.