Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 07:42

Испанцы начали искать альтернативную информацию на фоне жесткой цензуры

Посол Клименко: в Испании растет запрос на объективную альтернативную информацию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жители Испании все больше интересуются объективной альтернативной информацией, обратил внимание посол России в Мадриде Юрий Клименко. По его словам, которые приводит РИА Новости, такая тенденция прослеживается на фоне жесткой цензуры и ограничений в отношении российских СМИ, работающих в стране.

Несмотря на рьяные «усилия», среди широкой испанской общественности уверенно растет запрос на объективную альтернативную информацию, взвешенный и не поверхностный анализ, выверенные факты, — отметил Клименко.

Дипломат добавил, что в Испании набирают популярность независимые лидеры общественного мнения, блогеры и эксперты. Кроме того, наблюдается стабильное увеличение числа подписчиков информационных ресурсов российских учреждений и партнерских организаций.

Ранее Клименко рассказал, что власти Испании расширяют поставки летального оружия Украине. По его словам, делается это под предлогом защиты европейских ценностей. Однако в «миропорядке, основанном на правилах», царят двойные стандарты, обратил внимание посол.

Мадрид
Испания
послы
цензура
СМИ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Японии потратят баснословную сумму на создание собственного ИИ
В КНР зафиксирован рекордный объем добычи нефти на крупнейшем месторождении
В возрасте 80 лет скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Когда лучше покупать смартфон со скидкой: до Нового года или в январе
Саботаж приказов, истощение ВСУ в Димитрове: новости СВО к утру 21 декабря
Группа бойцов ВСУ вместе с командиром добровольно сложила оружие под Сумами
В одном из регионов России отключат радио и телевидение
Кровавая перестрелка произошла в ЮАР
Выявлены страны-лидеры по числу победителей в лотерее грин-карт
Испанцы начали искать альтернативную информацию на фоне жесткой цензуры
Стало известно, какая картина висит на стене в кабинете Путина
В РАН раскрыли, когда ожидается пик заболеваемости гонконгским гриппом
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 декабря: инфографика
Камбэк на бабушкину кухню: рецепт песочного печенья из детства
Полиция ищет четверых детей, которые не вернулись с прогулки
Пахнет праздником: домашнее имбирное печенье — простой рецепт к чаю
Цитрусовое чудо: мандариновый рулет за 30 минут — десерт на Новый год
Над Россией сбили три украинских БПЛА за ночь
На Западе призвали воспринять всерьез предупреждение Путина о Калининграде
Водитель школьного автобуса потерял работу из-за прослушивания речи Путина
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.