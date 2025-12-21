Испанцы начали искать альтернативную информацию на фоне жесткой цензуры Посол Клименко: в Испании растет запрос на объективную альтернативную информацию

Жители Испании все больше интересуются объективной альтернативной информацией, обратил внимание посол России в Мадриде Юрий Клименко. По его словам, которые приводит РИА Новости, такая тенденция прослеживается на фоне жесткой цензуры и ограничений в отношении российских СМИ, работающих в стране.

Несмотря на рьяные «усилия», среди широкой испанской общественности уверенно растет запрос на объективную альтернативную информацию, взвешенный и не поверхностный анализ, выверенные факты, — отметил Клименко.

Дипломат добавил, что в Испании набирают популярность независимые лидеры общественного мнения, блогеры и эксперты. Кроме того, наблюдается стабильное увеличение числа подписчиков информационных ресурсов российских учреждений и партнерских организаций.

Ранее Клименко рассказал, что власти Испании расширяют поставки летального оружия Украине. По его словам, делается это под предлогом защиты европейских ценностей. Однако в «миропорядке, основанном на правилах», царят двойные стандарты, обратил внимание посол.