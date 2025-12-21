Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 06:00

И салат, и десерт — готовлю нежное блюдо с хурмой и пармезаном: удивительное сочетание для новогоднего стола

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат — настоящий взрыв для вкусовых рецепторов! Сладкая желеобразная хурма в контрасте с соленым хрустящим пармезаном, пикантным луком-шалотом и ароматными поджаренными кедровыми орешками создают невероятно сложный и изысканный вкус.

Для заправки смешиваю 2 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. лимонного сока, 1 ст. л. яблочного уксуса, цедру половины лимона, 1-2 ч. л. подсластителя, соль и перец по вкусу. Взбиваю венчиком до однородности.

350 г хурмы, 40 г лука-шалота и 40 г пармезана нарезаю тонкими слайсами. Смешиваю с половиной заправки и оставляю мариноваться на 10–15 минут. 200 г салата романо рву руками и выкладываю на блюдо. Сверху распределяю замаринованную хурму с сыром и луком. 30 г кедровых орешков подрумяниваю на сухой сковороде и посыпаю салат. Поливаю оставшейся заправкой.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Читайте также
Сибирская классика к праздничному столу — готовлю чафан с говядиной: этот салат не разочарует
Общество
Сибирская классика к праздничному столу — готовлю чафан с говядиной: этот салат не разочарует
Хрустящие конвертики из теста роти: с этим рецептом вы полюбите утро и завтраки
Общество
Хрустящие конвертики из теста роти: с этим рецептом вы полюбите утро и завтраки
Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа в новогодние праздники
Общество
Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа в новогодние праздники
Хурму с детства не любил, но этот десерт — просто фантастика: готовлю «зимний» кремовый мусс
Общество
Хурму с детства не любил, но этот десерт — просто фантастика: готовлю «зимний» кремовый мусс
Топ-8 идеальных осенних блюд: сытно, тепло и проще, чем кажется
Семья и жизнь
Топ-8 идеальных осенних блюд: сытно, тепло и проще, чем кажется
еда
салаты
рецепты
Новый год
хурма
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле ответили Макрону на предложение вести диалог с Путиным
Россиянам объяснили невозможность введения четырехдневной рабочей недели
Лучше пирожных! Тарталетки «Сладкий север» — сладость за 10 минут
Британцы попытались скрыть смерть бабушки, чтоб не отменять перелет
«Воровство чистой воды»: Россия на G20 высказалась о заморозке активов
Семья генерала Младича потребовала его срочного лечения вне тюрьмы
К чему снится смерть матери: важные скрытые послания сна
В Ирландии высказались об идее вступить в НАТО
Сербский журналист оценил политическое будущее Зеленского
Бойцы Нацгвардии Украины отказались штурмовать позиции под Купянском
«Антироссийская паранойя»: Запад обвинили в попытке спровоцировать войну
К чему снится смерть отца: тайные значения и секреты сна
Стало известно, можно ли заболеть гонконгским гриппом и ОРВИ одновременно
Полиция Подмосковья назвала предварительную версию взрыва в Химках
Венесуэла отреагировала на захват танкера силами США
Пленный рассказал о лживых обещаниях командиров ВСУ заключенным
Тонны поддельной черной икры выявили за год в России
Российский аэропорт в Поволжье прекратил работу
Два условия понадобятся россиянам для выхода на пенсию в 2026 году
Многодетным семьям увеличат помощь по выплате ипотеки
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.