И салат, и десерт — готовлю нежное блюдо с хурмой и пармезаном: удивительное сочетание для новогоднего стола

И салат, и десерт — готовлю нежное блюдо с хурмой и пармезаном: удивительное сочетание для новогоднего стола

Этот салат — настоящий взрыв для вкусовых рецепторов! Сладкая желеобразная хурма в контрасте с соленым хрустящим пармезаном, пикантным луком-шалотом и ароматными поджаренными кедровыми орешками создают невероятно сложный и изысканный вкус.

Для заправки смешиваю 2 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. лимонного сока, 1 ст. л. яблочного уксуса, цедру половины лимона, 1-2 ч. л. подсластителя, соль и перец по вкусу. Взбиваю венчиком до однородности.

350 г хурмы, 40 г лука-шалота и 40 г пармезана нарезаю тонкими слайсами. Смешиваю с половиной заправки и оставляю мариноваться на 10–15 минут. 200 г салата романо рву руками и выкладываю на блюдо. Сверху распределяю замаринованную хурму с сыром и луком. 30 г кедровых орешков подрумяниваю на сухой сковороде и посыпаю салат. Поливаю оставшейся заправкой.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.