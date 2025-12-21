Лучше пирожных! Тарталетки «Сладкий север» — сладость за 10 минут

Легкая, яркая и необычная сладкая закуска, которая идеально подходит для зимнего стола. Несложный способ заменить пирожные на праздничном столе.

Возьмите готовые тарталетки — песочные или слоеные, любые подойдут. На дно каждой выложите по чайной ложке творожного сыра, разровняйте ложкой или отсадите из кондитерского мешка — так закуска будет смотреться аккуратнее. Сверху разложите по несколько свежих или размороженных ягод клюквы. Полейте каждую тарталетку чайной ложкой меда. По желанию можно добавить щепотку измельченных орехов, цедру апельсина или каплю мятного сиропа для более яркого вкуса.

Если любите сладкое, можно предварительно смешать творожный сыр с чайной ложкой меда, а сверху добавить только пару капель.

