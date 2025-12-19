Новогодний стол без больших затрат: готовим обалденный рулет с морковью по-корейски

Готовим обалденный рулет с морковью по-корейски. В этом рецепте используются только бюджетные ингредиенты. Так вы накроете новогодний стол без больших трат.

Вкус получается насыщенным и пикантным: остро-сладкая морковь, нежные яйца, сливочный сыр и свежая зелень отлично сочетаются в каждом кусочке. Это беспроигрышный вариант для любого стола.

Вам понадобится: 2 тонких лаваша, 3–4 ст. л. майонеза, 200 г моркови по-корейски, 3 сваренных вкрутую яйца, 150 г твердого сыра, пучок зелени (укроп, петрушка). Разложите на столе один лист лаваша, смажьте его тонким слоем майонеза. Накройте вторым листом лаваша и также смажьте майонезом. Равномерно распределите морковь по-корейски, стараясь не класть слишком много жидкости. Сверху посыпьте тертыми яйцами, затем сыром и мелко рубленной зеленью. Аккуратно, но плотно сверните лаваш в тугой рулет, заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник на 2–3 часа. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки.

Ранее стало известно, как приготовить канапе из 2 ингредиентов: проще рецепта не найдете — идеально для новогоднего стола.