Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 21:28

Новогодний стол без больших затрат: готовим обалденный рулет с морковью по-корейски

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовим обалденный рулет с морковью по-корейски. В этом рецепте используются только бюджетные ингредиенты. Так вы накроете новогодний стол без больших трат.

Вкус получается насыщенным и пикантным: остро-сладкая морковь, нежные яйца, сливочный сыр и свежая зелень отлично сочетаются в каждом кусочке. Это беспроигрышный вариант для любого стола.

Вам понадобится: 2 тонких лаваша, 3–4 ст. л. майонеза, 200 г моркови по-корейски, 3 сваренных вкрутую яйца, 150 г твердого сыра, пучок зелени (укроп, петрушка). Разложите на столе один лист лаваша, смажьте его тонким слоем майонеза. Накройте вторым листом лаваша и также смажьте майонезом. Равномерно распределите морковь по-корейски, стараясь не класть слишком много жидкости. Сверху посыпьте тертыми яйцами, затем сыром и мелко рубленной зеленью. Аккуратно, но плотно сверните лаваш в тугой рулет, заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник на 2–3 часа. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки.

Ранее стало известно, как приготовить канапе из 2 ингредиентов: проще рецепта не найдете — идеально для новогоднего стола.

Проверено редакцией
Читайте также
Эти рулеты в Новый год улетают со стола как горячие пирожки: чудо-закуска с крабовыми палочками
Общество
Эти рулеты в Новый год улетают со стола как горячие пирожки: чудо-закуска с крабовыми палочками
Проще тортов: рулет «Рождественское полено». Выпекаем один шоколадный корж — и почти готово
Общество
Проще тортов: рулет «Рождественское полено». Выпекаем один шоколадный корж — и почти готово
Салат с зеленым горошком для тех, кто сидит на диете: не уступает многослойным салатам с майонезом
Общество
Салат с зеленым горошком для тех, кто сидит на диете: не уступает многослойным салатам с майонезом
Главный номер новогоднего меню — нежные медальоны с картофельным гратеном. Простое праздничное горячее
Общество
Главный номер новогоднего меню — нежные медальоны с картофельным гратеном. Простое праздничное горячее
Постный деликатес на праздничном столе: паштет, который удивит гостей
Семья и жизнь
Постный деликатес на праздничном столе: паштет, который удивит гостей
рулеты
рецепты
застолье
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
Новогодний стол без больших затрат: готовим обалденный рулет с морковью по-корейски Готовим обалденный рулет с морковью по-корейски. В этом рецепте используются только бюджетные ингредиенты. Так вы накроете новогодний стол без больших трат.
2 тонких лаваша
3-4 ст. л. майонеза
200 г моркови по-корейски
3 сваренных вкрутую яйца
150 г твердого сыра
пучок зелени (укроп, петрушка)
>
Разложите на столе один лист лаваша, смажьте его тонким слоем майонеза. Накройте вторым листом лаваша и также смажьте майонезом.
Равномерно распределите морковь по-корейски, стараясь не класть слишком много жидкости. Сверху посыпьте тертыми яйцами, затем сыром и мелко рубленной зеленью.
Аккуратно, но плотно сверните лаваш в тугой рулет, заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник на 2-3 часа.
Перед подачей нарежьте на порционные кусочки.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ отреагировали на теракты Украины в Черном море
Грабители «обчистили» музей в Бельгии и украли кольцо Наполеона
В Белгородской области найдены две жертвы атаки ВСУ
«Никакой паузы не было»: в НАТО раскрыли правду по накачке Украины оружием
Как выбрать кроссовки: на зиму, для бега, зала, прогулок и на сменку
Рубио рассказал, почему США хотят закончить конфликт на Украине
«Жить хочет каждый»: военэксперт объяснил масштабы дезертирства в ВСУ
Набиуллина указала на неожиданный фактор укрепления рубля
Военным дали неожиданный совет на случай незаконных приказов
Еврокомиссия решила проучить Грузию за строптивость
В российских банках сообщили приятную новость о ставке по кредитам
Рубио уклонился от ответа на вопрос о возможных контактах Трампа и Мадуро
Ростех назвал главные козыри МС-21 перед конкурентами
В Молдавии объяснили, зачем Европа противится миру на Украине
«Мы принимаем себя». Пять часов Путина наедине с народом: как это было
Глава окруженного странами НАТО региона поддержал слова Путина о защите
Как создать модный новогодний образ бюджетно: идеи-2026
Рубио ответил на вопрос об эскалации с РФ из-за Мадуро и поздравил Лаврова
Ученые открыли планету необычной формы, похожей на фрукт
Западные СМИ указали на значимость заявлений Путина на «Итогах года»
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

Разгром «Градов» и наступление под Днепром: успехи ВС РФ к утру 18 декабря
Россия

Разгром «Градов» и наступление под Днепром: успехи ВС РФ к утру 18 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.