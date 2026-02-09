Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 13:40

Всю жизнь делали неправильно: вот как на самом деле нужно пользоваться прессом для чеснока — а мы голову морочим

Фото: D-NEWS.ru
Все хозяйки совершают одну и ту же ошибку, когда нужно добавить чеснок в блюда. Оказывается, мы всю жизнь делали неправильно! Вот как на самом деле нужно пользоваться прессом для чеснока — а мы себе голову морочим.

Секрет правильного использования гаджета прост: не нужно тратить время на очищение каждого зубчика чеснока от шелухи перед тем, как отправить его в пресс! Достаточно положить неочищенный зубчик прямо в чашу пресса и с привычным усилием надавить на ручки. В результате тонкая кожица останется внутри устройства, компактно собравшись в своеобразный мешочек, а нежная ароматная мякоть аккуратно выйдет через отверстия в виде идеального мелкого пюре.

Этот метод — не просто мелочь, а настоящая революция на кухне. Он кардинально экономит время, особенно когда для соуса, маринада или заправки нужна целая головка чеснока, а не пара зубчиков. Вы забудете о липкой шелухе на пальцах и ноже, а процесс готовки станет заметно чище и быстрее.

Ранее стало известно в какие блюда можно использовать рассол от зеленого горошка.

