Сын пропавшей Усольцевой выдвинул новую версию исчезновения своей семьи Сын Усольцевой Баталов предположил, что его пропавшая семья могла просто уехать

Сын пропавшей в тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов выдвинул свою версию исчезновения семьи. Он считает, что его близкие живы и просто уехали из Красноярского края, никому ничего не сказав, пишет РИА Новости.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года. Двое взрослых и пятилетняя девочка отправились в турпоход. Они держали путь в сторону горы Буратинка. Местность находится недалеко от поселка Кутурчин.

Я придерживаюсь версии, что их нет на Кутурчине, что они уехали, — сказал Баталов.

Поиски семьи велись активно до 12 октября и не дали никаких результатов. Следствие возбудило уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ. Это статья «убийство двух или более лиц».

Сын пропавшей женщины не согласен с версией о гибели. Он не стал уточнять, куда именно могла уехать семья. Также он не привел доказательств в пользу своей версии. Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители продолжают отрабатывать разные версии произошедшего.

Ранее президент Красноярской краевой федерации альпинизма, столбист Николай Захаров заметил, что небольшая вероятность выживания Усольцевых все еще сохраняется. Он уточнил, что они могли пережить зиму в охотничьем домике в горно-таежной зоне Кутурчинского Белогорья.