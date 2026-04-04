В Питере морг годами продавал трупы по частям — как работала жуткая схема

В Санкт-Петербурге вновь заработала компания, чей владелец был арестован за нелегальную торговлю фрагментами тел умерших, сообщают СМИ. В феврале следователи выяснили, что местный житель платил заведующему патолого-анатомическим отделением больницы за то, чтобы тот пропускал его в морг для забора необходимого материала. Мужчину также обвинили в подмене тел втайне от родственников. Подробности — в материале NEWS.ru.

Чем занимался владелец компании по танатопрактике в морге

В феврале правоохранительные органы Санкт-Петербурга раскрыли преступную схему по незаконной продаже частей тел умерших, находившихся в морге Александровской больницы. По данным полиции, получателем биологического материала была компания «Анабиос», занимающаяся танатопрактикой — предпохоронной реставрацией тел.

Как выяснило следствие, владельцы фирмы платили заведующему патолого-анатомическим отделением больницы не менее 500 тыс. рублей за беспрепятственный доступ в морг. Это позволяло им отчленять фрагменты тел, необходимые для деятельности компании.

«В дальнейшем биоматериалы передавались различным коммерческим организациям и использовались ими в качестве опытных образцов в сфере косметологии, хирургии и стоматологии. Чаще всего это были тела граждан, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников», — сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следователи также установили, что представителей организаций научно-исследовательской направленности допускали к вскрытиям без оформления документов. Для сокрытия преступлений иногда производилась подмена тел, чтобы родственники не заподозрили неладное.

Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий, получении и даче взятки.

Что известно о деятельности арестованных по делу о продаже частей тел умерших

6 февраля учредитель фирмы «Анабиос» Станислав Маслов и заведующий патолого-анатомическим отделением Александровской больницы Андрей Кавецкий были арестованы на два месяца. Маслов обвиняется в даче взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий, а Кавецкий — в превышении полномочий и получении взятки.

Процедуру похорон скончавшегося гражданина даже при отсутствии родственников регулирует ФЗ «О погребении и похоронном деле». При этом в статье закона об «использовании тела, органов и тканей умершего человека» говорится о том, что фрагменты трупа можно использовать в медицинских, научных или обучающих целях при условии прижизненного согласия на это человека или в том случае, если его тело не востребовано.

После того как тело усопшего послужило науке, оно должно быть погребено. Его передача для использования в научных или учебных целях возможна лишь в том случае, если личность покойного установлена, и при наличии всех необходимых документов.

Какое наказание грозит участникам схемы по торговле телами умерших

По статье о превышении должностных полномочий срок наказания составляет от трех до 10 лет лишения свободы, рассказал в беседе с NEWS.ru адвокат Алексей Лунев. Максимальный тюремный срок предусмотрен за действия, совершенные организованной группой лиц, отметил он.

Эксперт добавил, что статьи о даче и получении взятки являются зеркальными и подразумевают максимальный срок лишения свободы до 10 лет, если речь идет о взятке в особо крупном размере и стороны отказываются свидетельствовать друг против друга. Сумма в размере 500 тыс. рублей является взяткой крупного размера, уточнил Лунев.

«Я предполагаю, что суд не применит максимальный срок. Скорее всего, он будет в районе пяти-шести лет, с учетом того, как будут себя вести обвиняемые», — сказал он.

По словам адвоката, маловероятно, что родственники покойных подадут гражданские иски о компенсации ущерба, поскольку вряд ли их родные найдутся. Он предположил, что в этом деле речь идет об асоциальных элементах, которых, как правило, хоронят за счет муниципалитета, с табличками вместо крестов на могилах.

Кроме того, функционирование компании после ареста учредителя отвечает требованиям закона, высказал мнение адвокат.

«Компании надо платить налоги и зарплаты сотрудникам. Вопрос в том, в каком поле она функционирует, на чем зарабатывает деньги. Компания имеет право осуществлять деятельность до тех пор, пока ее не определили незаконной», — пояснил Лунев.

Нужно ли использовать фрагменты трупов для обучения танатопрактике

Ведущий танатопрактик России, преподаватель, руководитель и основатель центра ритуальных услуг Екатерина Костылева в беседе с NEWS.ru пояснила, что хирургам и патологоанатомам нужна практика на реальных тканях. Однако на курсах танатопрактики по реставрации лица можно обойтись манекенами, отметила она.

«На курсах по реставрации лица после железнодорожных или ДТП-травм, которые вел „Анабиос“, можно использовать высококачественные манекены. Более того, профессионалы знают, что на манекене порой сложнее воссоздать анатомический рельеф, чем на податливых человеческих тканях. Поэтому утверждение о том, что без реальных голов нельзя научиться реставрации, — это не более чем отговорка для оправдания черного рынка тел», — сказала эксперт.

Костылева отметила, что в качестве учебных пособий использовались, в частности, человеческие головы, которые рубили топором. Это повергло эксперта в шок.

«На них искусственно, умышленно создавали страшные увечья, которых изначально не было. Ни один умерший человек, кем бы он ни был — одинокий бомж или богатый бизнесмен, — не заслуживает того, чтобы после смерти его голова служила мишенью для отработки удара топором ради интересного семинара. Это не медицина, а глумление», — заявила специалист.

По ее словам, необходимо четко разделять священную науку, спасающую жизни, и коммерческие мастер-классы, превратившиеся в акты вандализма над мертвыми. Кроме того, реставрация не пользуется большим спросом, подчеркнула эксперт.

Что сейчас происходит с компанией «Анабиос»

В настоящее время учебный центр Anabioss в Санкт-Петербурге, где проходили курсы по танатопрактике, закрыт. На ее странице во «ВКонтакте» почистили информацию и удалили подписчиков. Остались только два человека, но и они скрыты настройками приватности. Однако в аккаунте сохранены фотографии с занятий, в том числе по бальзамированию и реставрации.

Кроме того, остались контакты, ссылки на другие соцсети и сайт. При переходе на страницу, где ранее была опубликована информация о курсах, открывается сайт той же компании, но уже предлагающий косметические средства для танатопрактиков: кремы, маски, аромамасла, а также специальные инструменты.

На «Яндекс Картах» компания имеет рейтинг 4,7 звезды. Проходившие курсы студенты оставили восторженные отзывы, в отличие от жильцов дома, в котором расположена компания.

«Ужасное место! Что только было в головах у этих людей, когда они решили открыться в жилом доме! Закройтесь!», «Закрыли и правильно сделали! Ужас что и чем они там занимались», — пишут пользователи.

Последний восторженный отзыв от ученицы датирован 11 февраля, уже после ареста учредителя компании. Девушка заявила, что благодаря практике в морге получила массу впечатлений и новых размышлений.

«Спасибо, что приоткрываете завесу тайны и популяризируете танатопрактику как профессию! Это очень ценно для тех людей, которые столкнутся с горем утраты. Они увидят их близкого, о котором позаботились наилучшим образом, и он будет прекрасен на церемонии прощания, словно только уснул. Спасибо огроменное, что убрали формалин из обихода танатопрактиков, — это очень важно для здоровья. Это просто прорыв!» — написала студентка.

