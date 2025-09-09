«Все рядом и удобно»: россиянин решил продать гараж из-за морга за стенкой

Житель Кингисеппа в Ленобласти решил продать гараж из-за частного морга за стенкой, передает 47News. В объявлении мужчина упомянул удобное расположение: «рядом жилые дома, АЗС, ритуал».

В соседнем гараже (общая стена) расположен частный морг, где занимаются танатопрактикой (подготовкой умерших к захоронению) и хранением усопших, — написал он.

В беседе с журналистом продавец не смог точно подтвердить наличие частного морга и заявил, что давно не был на месте. Однако он добавил, что соседи по гаражному кооперативу связаны с ритуальными услугами. В похоронном бюро отвергли эту информацию.

Ранее невесте бойца СВО из Анапы, похороненного с пакетом на голове, отказали в возбуждении дела о мошенничестве. Девушка была уверена, что похороны организовывал морг, но этим занималось частное ритуальное агентство, где ответственность возложили на одну из сотрудниц и заявили о ее увольнении. Родные утверждают, что заплатили 81 тысячу рублей, тогда как в агентстве назвали сумму в 17 тысяч. Позже им позвонил лжеследователь с вопросом, будут ли они «качать лодку». Выяснилось, что это был знакомый ритуальщиков, а якобы уволенная женщина числится у местных как сотрудница морга.