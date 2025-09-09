Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 13:41

«Все рядом и удобно»: россиянин решил продать гараж из-за морга за стенкой

Житель Ленобласти решил продать гараж из-за частного морга за стенкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Кингисеппа в Ленобласти решил продать гараж из-за частного морга за стенкой, передает 47News. В объявлении мужчина упомянул удобное расположение: «рядом жилые дома, АЗС, ритуал».

В соседнем гараже (общая стена) расположен частный морг, где занимаются танатопрактикой (подготовкой умерших к захоронению) и хранением усопших, — написал он.

В беседе с журналистом продавец не смог точно подтвердить наличие частного морга и заявил, что давно не был на месте. Однако он добавил, что соседи по гаражному кооперативу связаны с ритуальными услугами. В похоронном бюро отвергли эту информацию.

Ранее невесте бойца СВО из Анапы, похороненного с пакетом на голове, отказали в возбуждении дела о мошенничестве. Девушка была уверена, что похороны организовывал морг, но этим занималось частное ритуальное агентство, где ответственность возложили на одну из сотрудниц и заявили о ее увольнении. Родные утверждают, что заплатили 81 тысячу рублей, тогда как в агентстве назвали сумму в 17 тысяч. Позже им позвонил лжеследователь с вопросом, будут ли они «качать лодку». Выяснилось, что это был знакомый ритуальщиков, а якобы уволенная женщина числится у местных как сотрудница морга.

гаражи
морги
продажи
Ленобласть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Додик попросил Лаврова помочь Республике Сербской в ООН
Юрист объяснил, куда жаловаться на банк в случае удержания им денег
В «Газели» на трассе в сторону Петербурга нашли полтонны эфедрона
Политолог рассказал, стоит ли ждать отставки Макрона
Раскрыто, как украинские военные проворонили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Протестующие в Непале хотят назначить премьером бывшего рэпера
Пьяный мужчина ограбил автобус ради мелочи из кассы водителя
Лучший отдых с детьми в сентябре: 10 идей для поездки
Появились кадры с издевательствами над мобилизованными ВСУ в ходе обучения
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 9 сентября
Чистяков высказался о непопадании в список на олимпийскую квалификацию
Россиянам объяснили, какая форма получения льгот наиболее выгодная
В РПЦ призвали обложить россиян десятиной
Россиянка проглотила иглу для чистки каналов во время приема стоматолога
Военэксперт ответил, какими дронами ВСУ могли атаковать Сочи
Иностранец убил приятеля после бытовой ссоры в Башкирии
«Мы жестко осуждаем»: в МИД набросились на Запад из-за Додика
Конькобежка Саютина раскрыла, как узнала о допуске к квалификации Олимпиады
Пленный ВСУ раскрыл, чем их накачивали командиры
Протестующие в Непале избили бывшего премьера и главу МИД
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.