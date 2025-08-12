Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 14:09

Невесте бойца СВО отказали в возбуждении дела после его похорон

Невесте бойца СВО отказали в возбуждении дела из-за похорон с мешком на голове

Невесте бойца СВО из Анапы, которого похоронили с пакетом на голове, отказали в возбуждении дела о мошенничестве, передает Telegram-канал Kub Mash. По его данным, женщина была уверена, что хоронит солдата через морг, но на самом деле вопросом занималась частное ритуальное агентство, которое сочло виновной одну из своих сотрудниц и якобы уволило ее за это.

По данным канала, на вопросы правоохранителей в агентстве ответили, что родные бойца отдали за похороны всего 17 тысяч рублей. Последние утверждают, что заплатили 81 тысячу рублей.

В материале сказано, что через некоторое время родным погибшего военнослужащего поступил звонок от якобы «следователя», мнимый сотрудник СК спросил, «будут ли они дальше раскачивать лодку». Позже выяснилось, что звонил знакомый ритуальщиков, а якобы уволенная сотрудница похоронного бюро записана в телефонах местных жителей как работник морга.

До этого стало известно, что мужчина участвовал в боевых действиях в различных горячих точках с 2012 года. Перед кончиной от сердечного приступа он вернулся в родной город и собирался жениться.

Ранее сенаторы направили в Госдуму три законопроекта, направленных на усиление соцподдержки участников СВО и их семей. Один из документов касается закона «О статусе военнослужащих» и предлагает закрепить за бойцами право бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно.

