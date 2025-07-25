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25 июля 2025 в 23:18

Раскрыто, кем был похороненный без одежды с пакетом на голове в Анапе

НТВ: похороненный без одежды с пакетом на голове в Анапе оказался ветераном СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Анапе похоронили без одежды и с пакетом на голове Александра Третьяка, который оказался ветераном специальной военной операции, передает телеканал НТВ. Мужчина участвовал в боевых действиях в различных горячих точках с 2012 года, перед кончиной от сердечного приступа он вернулся в родной город и собирался жениться.

Тело Третьяка положили в гроб голым без какой-либо подготовки, с пластиковым пакетом на голове, не замаскировав следы вскрытия. Сожительница Третьяка Юлия заявила, что даже сотрудники кладбища были шокированы тем, как подготовили к погребению тело военнослужащего.

Ничего зашито не было, на шее будто сильный рубец. Сами копальщики были в шоке. Говорят, даже бомжей с подушками хоронят у нас. А его кинули с пакетом на голове, — отметила девушка.

Уточняется, что в похоронной организации принесли извинения. Там пояснили, что во всем виноват патологоанатом: он якобы посчитал, что хоронить мужчину будут в закрытом гробу, поэтому не выполнил работу в полном объеме.

До этого стало известно, что вдова участника СВО из Асбеста Свердловской области почти два года не могла добиться выдачи ордена Мужества за супруга, а также документы к его медали «За воинскую доблесть». Орден и документы россиянке выдали после вмешательства военной прокуратуры.

Тем временем неизвестные украли флаги с могил участников СВО в Городецком муниципальном округе Нижегородской области. Родственники бойцов жалуются, что флаги на Николо-Погостинском кладбище пропадают постоянно, они из раза в раз приносят новые, но через некоторое время их опять срывают.

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