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28 июля 2025 в 13:41

Сенаторы предложили расширить соцподдержку участников СВО

Три новые инициативы по поддержке участников СВО направили в Госдуму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенаторы направили в Госдуму три законопроекта, направленных на усиление соцподдержки участников СВО и их семей, сообщила пресс-служба Совета Федерации. Один из документов касается закона «О статусе военнослужащих» и предлагает закрепить за бойцами право бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. По словам вице-спикера Совфеда Инны Святенко, эта мера устранит неравенство между военнослужащими и добровольцами в части транспортных льгот.

Второй законопроект об упрощенном поступлении в вузы и колледжи предлагает давать членам семей погибших участников СВО право на бесплатное обучение без вступительных экзаменов в рамках установленной квоты. Третий законопроект закрывает правовой пробел, при котором дети участников СВО, достигшие 18 лет, лишаются социальной поддержки в период между окончанием школы и поступлением в колледж или вуз. Новый закон предлагает сохранить за ними компенсации и льготы до 1 сентября.

Ранее депутаты предложили освободить семьи бойцов СВО от туристического налога и направили соответствующий законопроект в правительство РФ. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что ожидание близкого человека с фронта — тяжелое испытание, требующее особого внимания со стороны государства. По его словам, в налоговую базу не должна входить стоимость проживания на отдыхе для родных и близких военнослужащих.

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