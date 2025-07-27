ЛДПР предложила освободить от туристического налога одну категорию семей

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается освободить от туристического налога семьи бойцов СВО, передает РИА Новости. Лидер партии Леонид Слуцкий пояснил, что важно проявлять заботу в отношении близких военнослужащих.

Ведь это очень тяжелая «работа» — ждать возвращение близкого человека с фронта. Поэтому ЛДПР предлагает не включать в налоговую базу туристического налога стоимость проживания на отдыхе родных и близких наших воинов, — подчеркнул он.

Ранее заместитель министра обороны России Анна Цивилева предложила президенту РФ Владимиру Путину распространить льготу на получение образования на вдов погибших военнослужащих в зоне спецоперации. По ее словам, это не только поддержит семьи героев, но и даст возможность строить им достойное будущее.

Кроме того, председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов выразил мнение, что в России нужно ввести федеральную программу скидок в частных медицинских клиниках для участников специальной военной операции и их семей. Сегодня на государственном уровне отсутствует законодательно закрепленная обязанность для частных клиник предоставлять льготы ветеранам СВО, напомнил он.