Путину предложили распространить одну квоту на вдов бойцов СВО

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева предложила президенту России Владимиру Путину распространить льготу на получение образования на вдов погибших военнослужащих в зоне спецоперации. По ее словам, это не только поддержит сами семьи героев, но и даст возможность строить им достойное будущее, говорится на сайте Кремля.

Сегодня нормами действующего законодательства предусмотрены льготы по получении образования только для участников СВО и их детей. Поэтому предлагаю распространить эту меру поддержки и на вдов погибших участников СВО, предоставив им в том числе право на поступление в учреждения высшего и среднего профессионального образования по отдельной квоте, — сказала Цивилева.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил сохранять рабочие места для солдат-срочников. Разработанный документ предусматривает поправку в ТК, которая позволит призванным в армию молодым людям брать неоплачиваемый отпуск на весь срок службы, включая время в пути.

Также председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «Единая Россия» предложила уравнять в правах военнослужащих по контракту и участвующих в специальной военной операции добровольцев. Партия предлагает распространить на добровольцев практику заверения необходимых документов командиром части вместо нотариуса.