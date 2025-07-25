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25 июля 2025 в 05:20

В России предложили ввести единые льготы для военных в частных клиниках

Глава ВР Резяпов: нужно расширить льготы для участников СВО в медклиниках

Мариинская больница Мариинская больница Фото: Петр Ковалев/ТАСС

В России нужно ввести федеральную программу скидок в частных медицинских клиниках для участников специальной военной операции и их семей, заявил NEWS.ru председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, сегодня на государственном уровне отсутствует законодательно закрепленная обязанность для частных клиник предоставлять льготы ветеранам СВО.

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» выступило с инициативой о создании прямой федеральной программы, обязывающей все частные медицинские клиники Российской Федерации предоставлять льготы и скидки на платные медицинские услуги для участников СВО и членов их семей. Сегодня на федеральном уровне отсутствует законодательно закрепленная обязанность для частных клиник предоставлять льготы ветеранам СВО. Исключение составляют случаи, когда клиника работает по системе ОМС, — пояснил Резяпов.

Он отметил, что следует закрепить льготы на законодательном уровне, создать федеральный реестр участников программы и распространить ее действие на членов семей, включая детей и супругов. По его словам, с инициативой движение «Ветераны России» уже обратилось в правительство РФ, Госдуму и администрацию президента.

Движение «Ветераны России» предлагает закрепить на законодательном уровне обязанность частных клиник предоставлять скидки для участников СВО и их семей, создать единый федеральный реестр клиник, участвующих в программе льготного обслуживания, распространить меры на членов семей участников СВО, включая детей и супругов, особенно в части педиатрии и плановой помощи. Мы направили официальные обращения в правительство РФ, Госдуму, Министерство здравоохранения РФ и администрацию президента России, — резюмировал Резяпов.

Ранее заместитель министра обороны России Анна Цивилева предложила президенту РФ Владимиру Путину распространить льготу на получение образования на вдов погибших военнослужащих в зоне спецоперации. По ее словам, это не только поддержит семьи героев, но и даст возможность строить им достойное будущее.

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