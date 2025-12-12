Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 15:50

Глава Сочи рассказал о решении проблемы проживания людей в гаражах

Прошунин: власти Сочи взвешенно решают проблему проживания людей в гаражах

Андрей Прошунин Андрей Прошунин Фото: Михаил Синицын/ТАСС
Правительство Сочи принимает меры по борьбе с проживанием людей в гаражах и эллингах (гаражах для лодок), заявил глава города Андрей Прошунин во время пресс-конференции, посвященной присвоению Сочи статуса курорта федерального значения с 1 января 2026 года. Он отметил, что власти относятся к этому вопросу взвешенно. Прошунин добавил, что в таких местах часто проживают те, кто приезжает в город из других российских субъектов.

Сейчас мы с этим очень плотно работаем, у нас есть огромные планы по этому вопросу. Но будем подходить очень взвешенно, потому что все-таки там (в гаражах и эллингах. - NEWS.ru) уже живут люди, - сказал Прошунин.

Ранее глава Сочи заявил, что в городе перед началом зимнего курортного сезона были приняты все возможные меры безопасности и защиты от потенциальных атак БПЛА. Он заверил, что в регионе уже отработан четкий алгоритм действий при поступлении сигнала об угрозе.

Кроме того, Прошунин признал, что рост цен на проживание и продукты в курортной зоне связан с увеличением спроса, вызванного сезонным наплывом отдыхающих. Он подчеркнул, что власти города ведут активную работу по поддержанию ценового баланса.

