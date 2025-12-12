Прошунин заверил туристов в защищенности сочинских курортов от БПЛА Глава Сочи рассказал о мерах безопасности в городе и призвал не бояться БПЛА

В Сочи перед началом зимнего курортного сезона были приняты все возможные меры безопасности и защиты от потенциальных атак БПЛА, заявил глава города Андрей Прошунин. На пресс-конференции, посвященной присвоению городу статуса курорта федерального значения, он заверил, что в регионе уже отработан четкий алгоритм действий при поступлении сигнала об угрозе, передает корреспондент NEWS.ru.

По словам Прошунина, безопасность обеспечивается многоуровневой системой. Он выразил уверенность в профессионализме «первого эшелона» — военных, чью эффективную работу, по его словам, можно наблюдать в СМИ. Далее следует отлаженный алгоритм взаимодействия с отельерами, при этом число сирен для моментального оповещения жителей и гостей города увеличено.

Когда люди приезжают, у них есть инструкция, как себя вести. Мы увеличиваем число сирен, устройств, которые отрабатывают моментально, как только появляется угроза. Здесь у нас порядок, — высказался мэр.

В завершение своего выступления Прошунин призвал туристов смело ехать в Сочи не бояться, подчеркнув, что все службы работают эффективно.

Город на сегодня безопасен. Никаких угроз нет и ограничений нет, — резюмировал он.

Прошунин также признал, что рост цен на проживание и продукты в курортной зоне связан с увеличением спроса, вызванного сезонным наплывом отдыхающих. Он подчеркнул, что власти города ведут активную работу по поддержанию ценового баланса и снижению негативных последствий этого сезонного явления.