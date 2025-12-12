Глава Сочи высказался о росте цен в курортной зоне Прошунин: цены на продукты и проживанием в Сочи растут вместе со спросом на них

Цены на проживание и продукты в курортной зоне растут вместе с увеличением спроса на них, заявил глава города Сочи Андрей Прошунин на пресс-конференции, посвященной присвоению городу статуса курорта федерального значения с 1 января 2026 года и началу зимнего курортного сезона. Он подчеркнул, что в Сочи ведется работа по поддержке баланса цен и снижению негативных последствий сезонных наплывов отдыхающих, передает корреспондент NEWS.ru.

Нужно отдать должное отельерам. Они откликнулись и сделали кучу акций в июле, августе и сентябре. В сентябре еще был жаркий сезон, и когда люди ехали с двумя и тремя детьми, для них снижали цены, — рассказал Прошунин.

Глава города также отметил, что в Сочи есть потенциал для развития местного производства продуктов питания. Однако конкуренция в этой сфере сложная, и регулировать цены на продукты питания тяжело.

На самом деле, Сочи — исторический город, который может кормить себя сам, — подчеркнул глава города.

Прошунин подчеркнул, что городские власти активно работают над решением всех проблем, связанных с жизнью в городе. Их цель — сделать Сочи более удобным и комфортным для местных жителей и гостей.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян сообщил, что рост цен на зимний отдых в Сочи привел к снижению потока туристов, которые стали выбирать более доступные направления. По его словам, россияне все чаще выбирают Геленджик, Крым и Абхазию, а горнолыжники предпочитают Архыз, Домбай и Приэльбрусье.