Сочи стремительно теряет туристов на Новый год по одной причине Турэксперт Мкртчян: высокие цены на отдых в Сочи отпугивают туристов

Рост цен на зимний отдых в Сочи привел к оттоку части туристов, которые выбрали более доступные направления, сообщил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что россияне стали чаще выбирать Геленджик, Крым и Абхазию.

Сочи очень сильно проигрывает из-за того, что выросли цены, люди развернулись и поехали в тот же Геленджик, Крым, Абхазию. А если берем горнолыжников, то многие поехали в Архыз, Домбай, Приэльбрусье. Сочи из-за своей непомерной жадности потерял часть туристов, — сказал он.

Однако, по признанию Мкртчяна, Сочи все-таки остается в топ-3 лидеров по бронированию на новогодние праздники. На первых местах расположились Москва и Санкт-Петербург. По его данным, пляжные отели загружены на 60%, а горнолыжные — на 85–88%. Однако из-за высоких цен рост турпотока в 2026 году составит всего около 8%, тогда как в городах ожидается увеличение на 12%.

Ранее стало известно, что российские туристы в 2025 году чаще всего ездили в Турцию, Египет, ОАЭ и Таиланд. Также растет спрос на страны Шенгенской зоны и Китай.