Тела трех человек нашли в гараже в Ленобласти, еще одна девочка в больнице

Тела двух мужчин и несовершеннолетней обнаружили в припаркованной машине в Камышовке Выборгского района Ленобласти, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Еще одну девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС. Причиной трагедии могло стать вдыхание выхлопных газов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Сейчас специалисты проводят необходимые экспертизы и следственные мероприятия, чтобы установить точные обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Новочеркасске Ростовской области возбудили уголовное дело после обнаружения тела 14-летней девочки с признаками отравления. Подростка нашли на улице Заводской. Видимых повреждений на теле не обнаружили. В Следственном комитете уточнили, что назначен комплекс судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Проводятся следственные и процессуальные действия.