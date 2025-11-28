День матери
28 ноября 2025 в 21:36

В Новочеркасске расследуют загадочную смерть 14-летней девочки

В Новочеркасске возбудили уголовное дело после смерти 14-летней девочки

В Новочеркасске Ростовской области возбудили уголовное дело после обнаружения тела 14-летней девочки с признаками отравления, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Подростка нашли на улице Заводской. Видимых повреждений на теле не обнаружили.

На место происшествия незамедлительно выехал следователь, который провел детальный осмотр места происшествия и тела погибшей. Видимых телесных повреждений <...> на теле ребенка не обнаружено. В ходе осмотра с места происшествия изъяты различные предметы, имеющие значение для следствия, в числе которых газонаполненный стальной баллон малого объема, — говорится в сообщении.

В Следственном комитете уточнили, что назначен комплекс судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Проводятся следственные и процессуальные действия.

Ранее в Новоуральске женщину осудили за убийство своего трехлетнего сына. В апреле 2025 года она нанесла мальчику множественные травмы и почти сутки не обращалась за медицинской помощью. После госпитализации ребенка она снова его избила — ребенок не выжил. Вину женщина не признала.

