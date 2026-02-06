Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 22:43

Части умерших тел из петербургской больницы продавали для танатопрактики

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Санкт-Петербурге раскрыта преступная схема незаконной продажи частей тел умерших из морга Александровской больницы. Получателем биологического материала выступала компания «Анабиос», занимающаяся танатопрактикой — предпохоронной реставрацией тел, сообщил источник РИА Новости.

По сведениям издания, владельцы фирмы платили заведующему патологоанатомическим отделением больницы не менее 500 тыс. рублей за беспрепятственный доступ в морг. Это позволяло им отчленять необходимые для своей деятельности фрагменты тел.

Расследование также установило, что представителей организаций научно-исследовательской направленности допускали к вскрытиям без оформления документов. Для сокрытия преступлений иногда производилась подмена тел, чтобы введенные в заблуждение родственники не заподозрили неладное.

Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий, получении и даче взятки. Заведующему патологоанатомическим отделением Александровской больницы и учредителю компании «Анабиос» будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга Игорь Байков два месяца пытается доказать, что жив. По его словам, мужчине вручили свидетельство о его смерти, а также отказали в получении медицинских и банковских услуг. К проверке обстоятельств подключились прокуратура и Следственный комитет.

