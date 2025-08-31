День знаний — 2025
31 августа 2025 в 10:58

Петербуржцу выдали свидетельство о его смерти

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Санкт-Петербурга Игорь Байков два месяца пытается доказать, что жив, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Игоря Бурдинского. По его словам, мужчине вручили свидетельство о его смерти, а также отказали в получении медицинских и банковских услуг. К проверке обстоятельств подключились прокуратура и Следственный комитет.

Ему врач сказал, что он числится в списке умерших. Ему становится плохо, его отвозят по скорой в больницу, оказывают помощь, а затем говорят идти домой и называют произошедшее «случайностью», — рассказал Бурдинский.

Представитель уточнил, что после этого Байков не смог снять деньги в банкомате, потому что в банке его считали мертвым. Из-за этого ему перестали начислять социальное пособие. В ЗАГСе выдали свидетельство о его смерти, а в ритуальной службе — документы, подтверждающие захоронение. В больнице, где он пытался получить историю болезни, ему отказали и направили к следователям.

Там выяснилось, что несколько лет назад у него украли паспорт. Ошибка произошла из-за того, что у человека, пользовавшегося этим документом, была другая фамилия.

Ранее на Галерной улице в Санкт-Петербурге во дворе нашли гроб с белой атласной обивкой. Выяснилось, что местный житель использовал его как кровать — владелец подтвердил это. Он уточнил, что гроб вынесли из квартиры без его разрешения. Сперва жильцы дома подумали, что это реквизит со съемок или покупка пенсионерки.

Санкт-Петербург
свидетельства
смерть
россияне
