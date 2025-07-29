Петербуржец потерял гроб, в котором спал дома В Петербурге нашли гроб во дворе дома на Галерной улице

Во дворе дома на Галерной улице в Санкт-Петербурге нашли гроб, пишет 78.ru. По данным источника, владелец использовал его для сна. Гроб с белой обивкой из атласа обнаружили в ночь на 29 июля.

Это кровать моя! Коля опять вынес, — поделился петербуржец.

Жильцы задумались о причинах появления гроба на улице, допустив, что он является реквизитом со съемочной площадки. Другие решили, что его купила пенсионерка. В результате они нашли владельца, который использовал его не по назначению. Других подробностей о судьбе гроба не приводится.

Ранее в Петербурге житель дома на улице Белы Куна выстрелил в воздух из пистолета, когда узнал пол будущего ребенка. Гендер-пати завершилась для 50-летнего мужчины задержанием и уголовным делом по статье о хулиганстве.

Другой петербуржец угодил в больницу после употребления мухоморов вместо закуски, когда пил спиртное. Мужчина почувствовал себя плохо утром 8 июля, а потом попал в токсикологическое отделение. Инцидент произошел на севере города в квартире на проспекте Просвещения.