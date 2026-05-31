Роман со сном: выбираем постельное белье

Полноценный сон необходим каждому человеку. Однако нередко люди долго засыпают, мерзнут и ворочаются, вследствие чего встают на следующий день помятые и невыспавшиеся. Чтобы решить эту проблему, нужно выбрать удобное постельное белье.

Из какой ткани шьют лучшее постельное белье

Одним из самых важных параметров при покупке постельного белья считается материал. При этом комплект постельного белья может быть изготовлен как из одного вида ткани, так и из разных.

К натуральным материалам относятся:

Среди синтетических можно выделить полиэстер и микрофибру. Однако заметим, что постельное белье из чистой синтетики практически не изготавливают. Чаще всего синтетические нити добавляют в состав натурального полотна для улучшения его свойств.

Чтобы понять, как выбрать постельное белье хорошего качества, надо оценить плюсы и минусы вышеперечисленных материалов.

Как выбрать постельное белье хорошего качества

Хлопковые комплекты

Из хлопковых нитей, обработанных тем или иным способом, сегодня отшивают большинство постельных комплектов. Этот материал хорошо впитывает влагу, позволяет коже дышать, отлично стирается и, как правило, имеет высокий уровень прочности. Кроме того, именно такой вид ткани подойдет для аллергиков.

Белье из бязи

Бязь изготавливают из хлопка. При низкой плотности плетения (до 124 г / кв. м) материал может быть тонким, как марля, почти прозрачным. Такие комплекты быстро рвутся и дают усадку при стирке в слишком горячей воде. Постельное белье из бязи подойдет для нечастого использования, например на даче. Если ткань имеет плотность выше 142 г/кв. м, то комплект из нее будет обладать более высокой износоустойчивостью, хорошо удержит цвет даже при частых стирках в горячей воде. Однако такой материал довольно грубый на ощупь, поэтому не подойдет для детей.

Сон на ситце

Ситец также получают из хлопка, его изготавливают методом полотняного плетения. Однако по ощущениям этот материал более гладкий. Именно из ситца шьют распашонки и пеленки для новорожденных. Эта ткань также идеально подойдет для детского постельного белья. Главный недостаток материала состоит в том, что из-за стирок он быстро теряет цвет.

Текстура поплина

Поплин делают при помощи плетения из нитей разной толщины, поэтому у него текстура в рубчик. Благодаря этому ткань практически не мнется и не протирается. Поскольку готовый материал плохо удерживает краску в силу особенностей структуры, производители ткут его сразу из окрашенных нитей. Соответственно, белье из него бывает однотонным. Эта плотная, немного грубая на ощупь ткань хорошо впитывает влагу и имеет матовый блеск.

Сатин

Один из наиболее плотных видов ткани, гладкий, хорошо держит краску, имеет легкий блеск, почти не мнется, обладает хорошей износоустойчивостью. Однако постельное белье из сатина обычно дорого стоит.

Русский лен

Прежде чем решить, какое постельное белье лучше выбрать, следует изучить особенности льняных тканей. Это плотный тяжелый материал, который быстро впитывает влагу и быстро высыхает. Хорошо подходит для сна и в жару, и в холод, не изнашивается, не вызывает аллергических реакций. Из недостатков — лен быстро мнется и линяет. Как правило, постельное белье из этого материала белое или однотонное.

Теплые ткани

Рассказываем, как выбрать хорошее постельное белье для сна зимой. Вам понадобится махра и фланель. У этих тканей есть и достоинства, и недостатки. Постельное белье из махровой ткани мягкое и рельефное. На производстве к хлопковым нитям добавляется полиэстерное волокно. Махра не мнется, хорошо впитывает влагу, держит тепло, бывает односторонней и двухсторонней, с разной степенью плотности. Чтобы сшить постельное белье, обычно используют одностороннюю тонкую ткань. При стирке в горячей воде она не садится и в целом сохраняет все свойства чистого хлопка. Однако в жару на махровом белье спать жарко, при попадании влаги оно долго сохнет, а при небрежном уходе на ткани остаются затяжки.

Фланель тоже считается одной из «зимних» тканей. Это мягкий ворсистый материал, который приятен на ощупь. Фланелевое белье не мнется, быстро впитывает влагу, однако долго сохнет, поэтому летом на нем спать некомфортно. Кроме того, при частом использовании на поверхности этой ткани появляются катышки, и изделие теряет вид.

Воздушные сны

Прочная и долговечная перкаль раньше использовалась для изготовления парашютных куполов. Теперь из нее шьют не только постельное белье высокого качества, но и чехлы, наволочки и прочие принадлежности для сна. Дело в том, что эта ткань обладает высокой плотностью, так как на производстве нити склеивают. Перкаль не очень дешева, однако комплекты белья из нее служат долго, не теряя своих качеств и сохраняя презентабельный вид.

Шелк для роскоши

Размышляя, какое постельное белье выбрать, многие женщины нередко останавливают свой выбор на шелке. Все дело в том, что во время сна наволочки из этого материала не мнутся и не оставляют некрасивых заломов на коже лица. Однако некоторые женщины разочаровываются в этой ткани в качестве постельного комплекта: шелк скользкий, из-за чего белье все время сбивается. Помимо этого, эта натуральная ткань очень дорогая. Шелк остается прохладным в жаркое время года и не вызывает нежелательных реакций у аллергиков. Стирать шелковое постельное белье придется вручную в прохладной воде.

Из какой ткани шьют лучшее постельное белье

Какое постельное белье лучше

На этот вопрос нет однозначного ответа. Все зависит от личных предпочтений, от времени года, от того, насколько часто вы меняете простыни, наволочки и пододеяльники и какой выбираете режим стирки. Если при покупке постельного белья вы озадачились, как выбрать качественный товар, то предлагаем дополнительно несколько ноу-хау:

Чем выше показатель плотности ткани, тем более долговечным будет материал. Покупайте пододеяльник отдельно от простыни и наволочек, потому что они изнашиваются быстрее. Проверяйте швы — они должны быть обязательно обработаны. При покупке попросите развернуть товар, чтобы проверить рисунок, если это важно. Изделия не должны пахнуть краской, допускается только запах текстиля. Осмотрите упаковку: она должна быть целой, на этикетке должны быть указаны размер изделий, состав ткани и ее плотность. Изделия должны быть сшиты из цельного полотна, а не из кусков. Если допустимая температура стирки указана не выше 60 градусов, белье быстро вылиняет. Если с вами на одной кровати спит собака, кот или дети, берите пестрые яркие расцветки, на которых пятна не очень заметны. Отправляясь за покупкой, уточните размер своего одеяла, подушек и матраса.

Какие бывают размеры постельного белья

Чтобы понимать, как выбрать постельное белье с точки зрения правильного размера, предлагаем вам небольшую шпаргалку по стандартам российских производителей.

Итак, в комплектах для малышей простыня может иметь размер от 100 х 140 см до 130 х 160 см. Пододеяльник, соответственно, варьируется от 100 х 140 см до 125 х 150 см. Наволочки для детских подушек шьют в параметрах от 25 х 30 см до 40 х 60 см.

Полутораспальный комплект для взрослого человека обычно шьется в следующих размерах: простыня — от 145 х 200 см, пододеяльник — от 143 х 210 до 160 х 230 см. Подушки для взрослых бывают либо 50 х 70 см, либо квадратные со стороной 70 см.

Для большой двуспальной кровати обычно подходит простыня в размере от 175 х 210 см до 260 х 270 см и одеяло в размере 200 х 220 см или 240 х 260 см.

Инструкция для покупки постельного белья на основе отзывов в Сети

Итак, собрав воедино всю информацию, дополнив ее отзывами покупателей и их советами, мы получаем краткую инструкцию по покупке постельного белья:

Для частого использования берите комплекты из недорогой бязи или поплина.

Если финансы позволяют, купите более прочные изделия из сатина и перкаля.

В подарок можно приобрести белье из шелка в красивой упаковке.

Шелковая простыня должна быть на резинке, чтобы не соскальзывала с матраса.

Выбирайте пастельные тона или нейтральные рисунки — цветы, перья, фрукты.

Если вам по душе выразительные фактуры, обратите внимание на лен.

Зимой теплее спать на белье из махры или фланели.

Лучшие детские постельные комплекты бывают из ситца.

Проверяйте качество товара при покупке.

Белье не должно пахнуть краской.

Собирайте комплекты из отдельно приобретенных элементов, схожих по цвету и стилю.

