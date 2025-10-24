Какой матрас выбрать, чтобы быть бодрым, здоровым и выспавшимся

О том, что качественный сон важен для здоровья, известно давно. Однако многие люди даже не задумываются о том, какую важную роль в этом процессе играет матрас. Но даже если вы приняли решение приобрести этот аксессуар для сна, оказывается, что их ассортимент на рынке настолько обширен, что разобраться с ходу в том, как выбрать хороший матрас, оказывается весьма затруднительно. Узнаем, какие разновидности матрасов бывают, что полезнее для здоровья — изделие с пружинами или без них и как правильно выбрать матрас для взрослых и детей.

Какой матрас выбрать для сна: разновидности и характеристики

Стоит отметить, что сегодня по-прежнему в продаже имеются обычные матрасы, набитые ватином, а также надувные и водяные аксессуары. В данной статье мы их рассматривать не будем, поскольку наша задача — разобраться с выбором матрасов, которые отвечают одновременно четырем требованиями:

улучшают качество сна

не вредят здоровью при ежедневном использовании

доступны большинству потребителей

удобны для размещения даже в небольшой спальне

Одной из главных задач современных матрасов можно считать поддержку анатомического положения позвоночника во время сна.

С учетом этих параметров на рынке представлен широкий выбор матрасов для кровати, которые делятся на:

пружинные беспружинные

Первый тип подразделяется на модели:

с зависимыми пружинами

с блоком независимых пружин

Беспружинные в зависимости от наполнителей делятся на:

естественные

искусственные

композитные

Кроме того, у всех матрасов имеется еще ряд характеристик, которые влияют на качество сна и комфорт в эксплуатации:

высота

размер

жесткость

максимальная нагрузка

Рассмотрим все эти особенности подробнее, а также остановимся на их преимуществах и недостатках.

Какой матрас выбрать Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Какой пружинный матрас выбрать для двуспальной кровати

Классический пружинный матрас, также известный как «Боннель», имеет так называемые зависимые пружины — они соединены между собой, то есть изменение положения одной пружины приводит к тому, что она тянет за собой соседние. Имеется у них и ряд других недостатков:

скрипучесть

скопление пыли в пространстве между пружинами

неудобство при использовании для семейных пар, у которых большая разница в весе

небольшой срок эксплуатации

Однако стоимость такого матраса невысока, а потому при решении вопроса, как выбрать матрас для кровати, следует учитывать, что такое изделие можно приобрести в следующих случаях:

для кровати в съемной квартире

для обустройства гостевой спальни

в качестве временного места для сна, например, на даче

для очень стройных людей, у которых нет жалоб на боли в спине

Главное отличие матрасов с независимым блоком пружин от вышеописанного варианта в том, что здесь каждая пружина располагается так, что не задевает соседние. Помимо этого каждый элемент находится в собственном тканевом чехле, что дает возможность предохранить все изделие от накопления излишней пыли.

Работает матрас с независимым блоком пружин следующим образом: когда вы укладываетесь на него, каждая пружина сжимается до определенного предела, в зависимости от того, под какой частью тела она находится. Так, например, сильнее всего проминаются пружины под плечами и бедрами. Меньше всего — под поясницей и шеей. Это позволяет сохранять анатомическое положение тела во время сна, а значит, не допускать искривления позвоночника. Кроме того, за счет индивидуального движения пружин такая модель будет идеальным вариантом для семейных пар, решающих, какой двуспальный матрас выбрать для обустройства семейного гнездышка, поскольку положение тела одного супруга не влияет на прогиб пружин под другим. Также подобные матрасы меньше подвержены износу, не скрипят и не продавливаются.

Как выбрать хороший матрас Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Одним из немногих недостатков такого вида матрасов считается их стоимость. Поэтому при решении вопроса, как выбрать матрас с независимыми пружинами, учитывайте, что его цена зависит от количества пружин на 1 кв. м изделия. Чем больше пружин — тем дороже матрас.

От 120 до 160 пружин на 1 кв. м бывает у наиболее бюджетных моделей. Следует учитывать, что функция поддержки позвоночника у них низкая.

От 250 до 300 пружин на 1 кв. м — самый популярный вариант. Такие показатели обеспечивают естественное положение тела и комфортный сон.

От 500 до 1000 пружин на 1 кв. м — подходящее решение для людей с лишним весом, а также для тех, у кого бывают периодические боли в спине.

Разумеется, любые пружины сверху закрываются дополнительными материалами, натуральными или искусственными. О них мы расскажем чуть ниже.

Какой беспружинный матрас выбрать для комфортного сна

Матрасы без пружин представляют собой слои наполнителя, собранные вместе по принципу бутерброда. Именно от характеристик набивки зависит функциональность и долговечность такого изделия. Такие модели не скрипят, устойчивы к износу, имеют небольшой вес по сравнению с другими видами подобных аксессуаров. Однако чтобы получить все эти преимущества, необходимо правильно выбрать наполнитель.

Из натуральных производители обычно используют:

латекс (натуральный)

кокосовое волокно

конский волос

сизаль

шерсть

ватин

Среди искусственных наполнителей стоит выделить:

латекс (искуственный)

мемориформ

другие различные пены

холлофайбер или струттофайбер

Следует добавить, что эти же материалы используются для создания внешнего слоя у пружинных изделий. Расскажем подробнее о свойствах каждого из этих наполнителей.

Какой матрас выбрать взрослому Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Натуральный латекс изготавливают из млечного сока дерева гевея бразильская. После специальной обработки он превращается во вспененный материал. Имеет хорошие анатомические свойства, устойчив к износу, не вызывает аллергических реакций. Недостаток у натурального латекса только один — высокая стоимость.

Койра, или волокно кокоса — материал, который изготавливают из шелухи внешней оболочки кокосового ореха. Это плотный жесткий материал, который полностью гипоаллергенен. Считается одним из лучших материалов для изготовления матрасов для младенцев. Койру редко используют без добавления других наполнителей — чаще всего она играет роль жесткой прослойки. Среди преимуществ кокосового волокна стоит отметить стойкость к гниению и размножению бактерий, свойство быстро высыхать после намокания. Минусом этого вида прослойки также является высокая цена.

Конский волос во многом схож по характеристикам с волокном кокоса, однако он более эластичный и упругий. Стоимость этого наполнителя тоже очень высокая.

Сизаль изготавливают из волокна листьев агавы. Это жесткий, дышащий материал, устойчивый к износу, который быстро высыхает при намокании. Как и кокосовое волокно, редко используется в качестве мономатериала.

Шерсть в составе набивки для матраса обычно используют овечью, однако некоторые производители предпочитают шерсть ламы или верблюда. Такой материал обеспечивает тепло и обладает высокой гигроскопичностью. Однако в некоторых случаях может вызывать аллергическую реакцию.

Ватин — самый дешевый материал, который раньше использовали для набивки большей части производимых матрасов. Сегодня его применяют все реже из-за того, что он плохо высыхает, впитывает запахи, при постоянной эксплуатации быстро сбивается в комки, что приводит к неправильному положению тела во время сна. Однако благодаря небольшой стоимости некоторые производители современных матрасов используют его в качестве мягкой прослойки вместе с другими материалами.

Искусственный латекс, или пенополиуретан, производят из продуктов нефтехимической промышленности. Он имеет свойства, аналогичные натуральному материалу, однако быстро высыхает и теряет свои свойства.

Выбор матраса для кровати Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Мемориформ (от англ. memory — память, form — форма) представляет собой материал из вязко-эластичной пены. Его, как и искусственный латекс, изготавливают из пенополиуретана, однако благодаря иному способу производства он имеет свойство «запоминать» форму. Другими словами, материал проминается под лежащего на нем человека и обеспечивает поддержку мышц тела. После того как вы встали с матраса, наполнитель вернется к первоначальной форме через несколько минут.

Некоторые другие пены также используют в качестве наполнителей для матрасов. Чтобы получить материал с различными свойствами, в процессе изготовления в полуфабрикат добавляют разнообразные присадки. Основные свойства таких наполнителей — поддержка мышц тела и позвоночника в анатомической форме. Искусственные материалы подобного типа отличает низкая стоимость и широкий набор характеристик.

Струттофайбер или холлофайбер — по сути, один и тот же материал, отличающийся только направлением волокон. У струттофайбера они упорядочены по вертикали, а у холлофайбера расположены беспорядочно. Эти материалы производят из полиэстерного волокна, обработанного силиконом. В отличие от более дешевого синтепона, в составе этих набивных материалов нет клея. Оба наполнителя отличаются низкой стоимостью, гипоаллергенны, хорошо пропускают воздух, быстро высыхают и не сминаются.

Какой матрас выбрать для взрослого человека

Перед тем как выбрать матрас, следует обратить внимание и на другие характеристики.

Жесткость матраса — один из наиболее важных показателей при выборе аксессуара для комфортного сна. Выделяют три степени:

жесткий средней жесткости мягкий

Жесткие матрасы производят с использованием усиленных независимых пружин, дополняемых прослойкой из таких материалов, как волокно кокоса или сизаль, которые сверху покрываются тонким слоем пенополиуретана повышенной плотности или холлофайбера. Показания для использования жестких матрасов следующие:

остеохондроз

боли в верхней части спины

избыточный вес

Какой матрас лучше выбрать Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Изделия средней жесткости — самый распространенный вариант при решении задачи, какой матрас выбрать для комфортного сна. И именно такие модели являются идеальным ответом на вопрос, как выбрать матрас для двуспальной кровати, чтобы было комфортно спать обоим супругам. Изделия средней жесткости бывают как с независимым пружинным блоком, так и беспружинные. Они удобны для людей нормальной комплекции, а также стройных и с небольшой полнотой. Если матрас беспружинный, то в качестве наполнителя в нем может быть натуральный латекс, кокосовая койра и различные пены. Умеренный показатель жесткости получается за счет сочетания и правильного чередования слоев набивки.

Мягкие матрасы обычно выбирают люди старшего возраста, поскольку наполнители в них помогают расслабить мышцы спины. Кроме того, такой вид изделий показан очень худым людям. Набивка этого аксессуара для сна состоит из разного сочетания слоев струттофайбера, натурального или искусственного латекса и пен с различными свойствами.

Для того чтобы подобрать подходящую вам жесткость, можно применять сложные расчеты, которые приводят некоторые производители. Но, по словам врачей и экспертов, самый надежный и простой способ подобрать жесткость — прийти в магазин и полежать на матрасах различной жесткости. Если в магазине вам удобно, так, что хочется заснуть, значит, это ваш вариант. Если вам неудобно, но продавцы говорят, что матрас «уплотнится, отлежится, примнется» — не стоит обращать на это внимание. Вам должно быть удобно сразу.

Также при покупке матраса необходимо обратить внимание на такой показатель, как максимальная нагрузка. Если у вас имеются лишние килограммы, берите изделие с запасом прочности около 5 кг, чтобы в случае набора веса вам не пришлось менять его. Если спать на матрасе с нарушением этого показателя, то даже самый дорогой и качественный наполнитель не справится с функцией поддержки правильного положения тела, и такой аксессуар будет бесполезен.

При покупке двуспального матраса для супругов с большой разницей в весе уместно обратить внимание на матрасы с независимыми пружинами или поискать модели с разными свойствами половинок.

Какой беспружинный матрас выбрать Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Высота матраса имеет значение не только для комфортного сна, но и удобства пользователей. Так, если матрас будет слишком тонким, то когда вы сидите на кровати, царги будут давить на нижнюю сторону бедра, вызывая дискомфорт. Эксперты рекомендуют ориентироваться на следующие показатели высоты матрасов:

до 14 см — изделия для малышей

до 16 см — минимальная высота качественного беспружинного матраса

от 19 до 23 см — обычная высота матраса с пружинами для комфортного сна и анатомического положения тела

до 40 см — высококачественные модели с расширенными свойствами

Чтобы выбрать подходящую длину и ширину матраса, эксперты опять же рекомендуют полежать на нем. Для этого необходимо лечь на спину и сложить руки на груди, сцепив пальцы в замок. Локти не должны доставать до краев матраса. Двуспальные модели выбираются похожим образом, только на них ложатся сразу оба супруга. Они не должны касаться друг друга, а их локти не должны доставать до краев матраса.

При производстве серийных моделей изготовители соблюдают общепринятые стандарты размеров. Односпальные матрасы выпускают с шириной от 80 до 90 см и с длиной от 190 до 200 см. Полутораспальные изделия бывают шириной 120 см и длиной от 190 до 200 см. Двуспальные матрасы выпускают 140, 160, 180 или 200 см в ширину и 190,195 или 200 см в длину.

При выборе модели рассчитывайте, что матрас должен быть на 20 см в длину больше, чем ваш рост.

Какой матрас выбрать для ребенка

Решая задачу, какой матрас выбрать ребенку, имейте в виду, что для младенцев врачи рекомендуют приобретать жесткие модели, например, из кокосовой койры. Такое изделие позволит малышу лежать ровно во время сна и избежать возможного искривления позвоночника.

Чем старше становится ребенок, тем больше высота его матраса и комфортнее характеристики. Так, для малыша в возрасте от трех лет можно приобрести беспружинный жесткий матрас с комбинированным наполнителем или же модель с независимыми пружинами. При покупке учитывайте, что вес и рост ребенка будут увеличиваться. Для детей от семи лет лучше приобретать матрасы средней жесткости с независимыми пружинами. Поскольку дети в этот период очень активны, выбирайте качественную модель от надежного производителя с гарантией. Если к 12 годам ребенок не имеет заболеваний опорно-двигательного аппарата, то можно приобрести для него «взрослый» матрас.

Выбор матраса Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Какой матрас лучше выбрать: ортопедический или обычный

При решении вопроса, как выбрать матрас для кровати, многие покупатели убеждены, что им обязательно нужно ортопедическое изделие. Заметим, что настоящий ортопедический матрас действительно необходим человеку, только если у него имеются рекомендации от лечащего врача. Как правило, такие изделия очень жесткие и вызывают дискомфорт у многих пользователей.

Большинство моделей на рынке, которые производитель заявляет как «ортопедические матрасы», таковыми не являются. Если у вас есть необходимость приобрести этот аксессуар для сна со всеми характеристиками, прописанными лечащим врачом, то стоит покупать матрас в магазинах, специализирующихся на продаже ортопедических товаров. Или изготовить изделие на заказ.

Для подавляющего большинства людей подходят обычные матрасы — с пружинами или без.

