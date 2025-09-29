«Я много лет свободный человек»: Бокерия о донорском сердце, ЗОЖ и любви

29 сентября ежегодно отмечается Всемирный день сердца, посвященный здоровью и предотвращению заболеваний сердечно-сосудистой системы. В честь этой даты NEWS.ru поговорил со знаменитым кардиохирургом Лео Бокерией и узнал у него, до скольки лет на самом деле может жить человек, правда ли, что сердце чувствует любовь, может ли механическое сердце заменить живое и как санкции повлияли на медицину.

«Мужчина чаще бывает в безвыходной ситуации»

— Лео Антонович, по последним данным сердце человека способно работать до 150 лет. При этом средняя продолжительность жизни в России — 73 года. Что мешает людям использовать свой «мотор» на максимум?

— Эта цифра, конечно, надуманная. <…> До 150 лет не доживают, но есть люди, которые до 100 лет доживают. Говорят, что некоторые даже до 110 лет. Но почему-то не публикуют данных, как он жил, как он ел, как он, извините за выражение, в туалет ходил и так далее. Этот вопрос требует очень больших вложений, чтобы хотя бы частично добиться того, о чем мы рассуждаем, как естественного.

Важны национальные аспекты. Все зависит в данном случае от благополучия. Насколько, так скажем, материально человек обеспечен, насколько морально он защищен, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

— Старейшим человеком Земли считается Жанна Луиза Кальман. Она прожила 122 года. И вообще бо́льшая часть долгожителей — женщины. Вы можете объяснить этот феномен?

— Я предполагаю, что это связано с различными нагрузками на центральную нервную систему. Мужчина чаще бывает в безвыходной ситуации, он все время озабочен, где достать денег, чтобы семью содержать. В то время как женщина все-таки, сколько бы ни получала денег, выходит из ситуации, потому что если в конце концов ничего нет, то хотя бы хлеба можно купить, что-то можно дома приготовить. Я думаю, что это вот такими обстоятельствами обусловлено.

Лео Бокерия, 1996 год Фото: Чохонелидзе Ираклий / ТАСС

— Психосоматика влияет на то, сколько проживет человек?

— Играет, но не такую большую роль, как, скажем, генетическое наследие человека. Второй важный аспект — климатические условия. Третье, конечно, — это образ жизни и так далее. Эта тема бесконечна, но самое главное — мы не знаем, где правда. Здесь всегда надо говорить о рецепте. А рецепт очень простой — соблюдайте здоровый образ жизни, никому не завидуйте. Конечно, очень важно, чтобы в семье было спокойствие.

«Любой болевой синдром — сигнал идти к врачу»

— Сердечно-сосудистые заболевания остаются самой распространенной причиной смерти во всем мире. Почему врачам не удается переломить эту печальную статистику?

— Мы переменили ситуацию. Продолжительность жизни очень выросла, когда люди стали на это обращать внимание. В целом, надо сказать, прогресс невероятный.

— За последние год-два несколько известных людей — Пьер Нарцисс, Юрий Шатунов, Антон Носик — ушли из жизни из-за инфаркта. Всем им было 40–50 лет. Действительно ли этот возраст является опасным для сердечно-сосудистой системы?

— Нет, это связано с поражением артерии, которая доставляет кровь к мышце сердца — миокарду. Больше ничего. Но возраст имеет значение. Если человек заболел давно и продолжает ходить с этой болячкой, конечно, он, извините, быстрее умрет.

— Можете ли посоветовать, в какой момент нужно идти к врачу?

— Первое — если есть болевой синдром, когда появляется боль в сердце. Она очень характерная, может отдавать в левую руку. Любой болевой синдром в области сердца — сигнал того, что надо быстро идти к врачу.

«Уже много лет я свободный человек»

— Сейчас все поголовно говорят о здоровом образе жизни. Но что это такое?

— Здоровый образ жизни — это многокомпонентный термин. Сюда относится очень много всего. Например, человек знает, что этого не надо делать, а все равно делает. Например, спиртное. В частности, я как теперь уже много лет человек непьющий могу сказать, что алкоголь очень отрицательно влияет на организм.

Лео Бокерия принимает участие в акции «Прогулка с врачом» в природно-историческом заповеднике «Москворецкий» в Москве, 2012 год Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости

— Что сильнее влияет на сердце — редкие запои или бокальчик вина вечером, но регулярно?

— Я вообще не понимаю людей, которые вечером выпивают для сна. Если уж ты плохо засыпаешь, выпей соответствующие таблетки. Чтобы заснуть, надо много выпить.

Алкоголь вреден не только потому, что он повреждает миокард, — он повреждает печень. А это ключевой орган, более даже значимый, чем сердце, в жизнедеятельности организма. Совершенно очевидно, что от приема алкоголя, регулярного или чрезмерного, ничего хорошего не происходит.

Когда я учился в институте, то жил в общежитии, и потом какое-то время все это было. И в один прекрасный день — мне было, по-моему, 22 года — я сказал: больше не буду. И сейчас меня уговорить выпить очень сложно. Если я что-то выпиваю, то это только белое вино, даже не красное. Оно обладает бо́льшим мочегонным эффектом, таким образом, быстрее выводится из организма.

— Есть распространенное мнение, что кофе очень вреден для сердца. Действительно ли это так?

— Я перестал пить кофе лет 10 назад. Ничего особенного не испытывал. У меня когда-то в голове промелькнуло, что кофе вреден, я сел за литературу, посмотрел. И для меня стало совершенно понятно, что никакой пользы нет.

Когда мы пьем крепкий кофе, у нас учащается сердцебиение. Ничего хорошего в этом нет, хоть это и временно. Поскольку кофе пьют как минимум два раза в день, то, соответственно, два раза в день организм перестраивается на тот промежуток. Потом ему нужно какое-то время, чтобы вернуться назад. А в это время может не хватить гормонов у организма.

— Сигареты — бич современного поколения. Какие вреднее — традиционные или электронные?

— Не имеет значения — менее или более, понимаете? Они вредны для организма. И в итоге, если один человек принимает много никотина, он раньше умрет. Второй, который курит меньше, туда же пойдет, только чуть позже. Вот и вся история. Надо помнить — ничего хорошего от этого нет.

— Насколько вредит здоровью пассивное курение?

— Пассивный курильщик испытывает фактически еще более серьезную нагрузку. То, что курящий выдыхает, — это даже гораздо хуже того, чем то, что он вдохнул. Курильщик убивает не только себя, но и всех, кто рядом с ним.

Лео Бокерия (в центре) с участниками акции «10 тысяч шагов к жизни» во Всемирный день здоровья на ВДНХ, 2019 год Фото: Артем Геодакян/ТАСС

— А что вам помогло так резко отказаться от вредных привычек?

— Я думаю, это сила воли. Я к какому-то моменту понял, что я лично себе причиняю колоссальный вред. Уже много лет я свободный человек.

— Многие в современном мире пренебрегают сном. Насколько сильный удар это наносит организму?

— Этот удар, конечно, временный, но эту привычку надо бросать. Конечно, большой вред.

— Сколько нужно спать в день, чтобы помочь своему сердцу?

— Я стараюсь спать по возможности семь часов. Но у меня все-таки сложная работа, очень тонкая. И ты должен быть каждый день в свежем состоянии. Но получается это достаточно редко. Так что в лучшем случае — шесть часов.

— Назовите, пожалуйста, несколько привычек, которые уже сегодня стоит внедрить каждому человеку в свою жизнь?

— Ключевой вопрос — сон. Еще человек должен понимать, что с плохим настроением в этой жизни все будет плохо во всех отношениях. Самоконтроль имеет очень большое значение, просто надо себя к этому приучить. Надо стремиться стать настоящим профи в деле, которым занимаешься. Надо пополнять интеллектуальный багаж в той области, в которой работаешь.

«Если выходишь на профессиональный уровень, надо за собой следить»

— Какой спорт вы считаете наиболее полезным для сердца?

— Футбол очень хороший вид спорта, баскетбол. Еще более безопасный — волейбол. Но если ты выходишь на профессиональный уровень, то там приходится очень много работать. И вот здесь надо, конечно, за собой следить, обращаться к врачу.

— В рамках одного из ваших проектов — «Человек идущий» — вы устраиваете чемпионаты по фоновой ходьбе. Сколько шагов в день должен проходить человек, чтобы помочь своему здоровью?

— Есть научные данные, американские, что человек, который ходит шесть часов в неделю, живет на 15–20 лет дольше. Ходьба — это самый благоприятный компонент, чтобы все органы одновременно участвовали в этом процессе.

Лео Бокерия (слева) на церемонии открытия всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни», приуроченной ко Всемирному дню здоровья, на территории ВДНХ в Москве, 2022 год Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Ем то, что приготовит жена»

— Немаловажную роль в сохранении здоровья играет питание. Как нужно есть, чтобы сердечно-сосудистая система была в порядке?

— Питаться надо правильно. Во-первых, желательно три раза в день, а во-вторых, все зависит от состояния человека, от того, в какой стране ты живешь, сколько тебе лет, какие у тебя финансовые возможности. Если такой вопрос возникает, то надо пойти к врачу, понаблюдаться до того момента, пока не установится тот режим, который человеку приятен.

— Какой системы питания лично вы придерживаетесь сегодня?

— Все зависит от того, что приготовит моя супруга Ольга Александровна.

«Хочешь, будем заниматься вместе?»

— Согласны ли вы с утверждением, что именно сердце испытывает самое прекрасное чувство на земле — любовь?

— Разумеется. В принципе, это проходит через нервную систему, восприятие. Кто-то же должен сердцу сообщить.

— Сейчас очень часто можно услышать, что партнера надо выбирать головой. Как вы считаете, нужно слушать сердце или мозг?

— Мне кажется, это очень специфические чувства. Я люблю рассказывать, как мы познакомились с Ольгой Александровной. Первый курс, мы сдаем дифференцированный зачет по анатомии. Подходит ко мне Володя Головачев, который жил в комнате напротив, и говорит: «Слышал, Оля Солдатова получила пятерку?» И показывает на нее. Она стоит ко мне спиной, очень аккуратная девочка с очень ровными ножками. (Будет ругаться, когда услышит.) Я подхожу к ней, говорю: «Молодец, поздравляю». И сел на свое место. Минут 15 прошло, подходит эта девочка ко мне. Я вскочил, а она говорит: «Хочешь, будем заниматься вместе?» Занимаемся всю жизнь. Две дочери, семь внуков. Мы давно уже вместе — с 1964 года.

— Вы выбрали ее сердцем?

— Да, конечно.

Лео Бокерия и его супруга Ольга на торжественном вечере в Большом театре Фото: Михаил Метцель/ТАСС

«Важно, чтобы население на Западе не принимало пропаганду»

— Как вы оцените уровень кардиохирургии в России?

— На сегодняшний день отечественная сердечно-сосудистая хирургия находится на очень высоком уровне во всех отношениях. Современный арсенал абсолютно беспрецедентный. Причем я должен похвалить все мировое сообщество в этой области, которое очень дружелюбно друг к другу. Конечно, наиболее продвинутыми являются американцы. Но мы на протяжении очень многих лет сотрудничали, обменивались опытом. Есть все для того, чтобы, во-первых, хорошо ставить диагноз, во-вторых, хорошо лечить.

— Не сказались ли на развитии этой сферы санкции?

— Отразились на отношениях. Коллеги практически перестали к нам в Бакулевский центр приезжать. Раньше они ехали потоком, смотрели. И, соответственно, мы ездили. Очень давно у нас в институте никого не было.

— Насколько это критично, на ваш взгляд?

— Не критично, потому что у нас свой сумасшедший опыт, очень много клиник оперирует. Кроме того, мы получаем журналы. Но одно дело, когда ты читаешь и потом переносишь в практику, другое дело, когда ты просто посмотрел.

— Вам бы хотелось, чтобы сотрудничество возобновилось?

— Конечно, нам очень нужно сотрудничество, не только в медицине — во всем. Это очень важно, во-первых, для того, чтобы население западных стран не принимало пропаганду, которая существует. Одно дело, когда есть сотрудничество, он приехал, посмотрел, никакой вражды, понимает все. И водки сколько хочешь, и вина сколько хочешь, и людей, которые говорят по-английски, по-немецки, много. Поэтому контакты с коллегами, конечно, крайне желательны, но это от нас не зависит.

Лео Бокерия готовится к операции Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

«До заокеанских зарплат мы не доживем, но, может быть, хотя бы до европейских»

— Сейчас во всем мире есть дефицит донорских сердец. Наблюдается ли эта проблема в России?

— Разумеется. Но что значит «донорское сердце»? Кто-то умер, у него мозги «полетели», а сердце продолжает сокращаться. Вы берете его через два часа, везете — оно уже 3,5–4 часа пролежало без крови. Это ухудшает отдаленный результат.

— Можно ли сказать, что будущее за искусственным сердцем? Насколько эта технология разработана?

— Нет, она никогда не будет такой. По многим причинам. Донорское сердце — это абсолютный эквивалент сердца, которое было у человека. Все точно так же устроено. А искусственное не сможет приспосабливаться так, как обычное. Это главный вопрос. А второй — это свертываемость крови. Дело в том, что в этой части могут тромбы возникать.

— Какие есть проблемы в области кардиохирургии?

— Вы знаете, конечно, нужны деньги, чего тут таить. У нас, конечно, в этом отношении прогресс совершенно очевиден. Конечно, до заокеанских зарплат мы не доживем, но, может быть, хотя бы до европейских.

Дело даже не в том, что это труд. Дело в том, что человек вынужден на второй работе работать, понимаете? Дома он бывает недостаточно, самое главное. Поэтому это и моральный, и этический вопрос, который, конечно, потихоньку бы надо решать.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«„Пацанская работа“ стала Ленинской премией»

— Британский кардиохирург Стивен Уэстаби писал в своей книге: «Боевое крещение хирурга — операция, которую он проводит первым в истории». Сколько раз в вашей жизни было «боевое крещение»?

— Были такие операции, конечно. Я сейчас сходу даже не вспомню. Во-первых, я много оперировал в бараоперационной, за что мы получили Ленинскую премию. Мы не были первыми, кто там работал, но мы сделали ряд операций, которые раньше там никто не делал. Много таких было.

— Какую из своих наград вы считаете наиболее значимой?

— Самой значимой, самой чтимой мною является Ленинская премия. Среди врачей ее были удостоены единицы — 5–6 человек всего. И потом это была моя студенческая работа, которая переросла в диссертацию. Это связано у меня с приятным воспоминанием — «пацанская работа» стала потом Ленинской премией.

— Последний вопрос — что такое счастье?

— Счастье — это когда ты чувствуешь прилив энергии, в голове появляются идеи какие-то. Когда у тебя все время хорошее настроение. Это, как правило, ожидание чего-то. А еще — когда в доме все здоровы.

