Депрессия — это не грусть: почему важно не откладывать визит к врачу

Многие думают, что депрессия — это просто сезонная хандра или плохое настроение, которое пройдет само. На самом деле это серьезное состояние, требующее медицинской помощи.

Что такое депрессия и чем она опасна?

Депрессия — это не просто грусть или усталость. Это психическое расстройство, при котором человек теряет интерес к жизни, испытывает постоянное чувство опустошенности, апатии и безнадежности. Она может поражать мышление, эмоции и даже физическое состояние: снижается аппетит, нарушается сон, появляется слабость. Ее главная опасность — в способности полностью изменить жизнь человека, разрушая его социальные связи, работоспособность и желание жить. Без лечения депрессия опасна. Поэтому важно уже при первых симптомах обращаться за профессиональной помощью.

Как распознать первые признаки депрессии

Симптомы депрессии многогранны и затрагивают разные сферы жизни. Обращайте внимание на тревожные звоночки как у себя, так и в поведении родных и близких.

Эмоционально: постоянная подавленность, тревога, раздражительность, чувство вины или опустошенности. В мыслях: трудности с концентрацией, забывчивость, пессимизм, мысли о бессмысленности жизни. В поведении: потеря интереса к хобби, социальная изоляция, отказ от общения. Физически: хроническая усталость, нарушения сна и аппетита (его потеря или переедание), необъяснимые боли.

Чтобы распознать это у себя, спросите: «Стало ли мне безразлично то, что радовало раньше?» Для близких тревожным сигналом станет резкая перемена в поведении: когда общительный человек становится замкнутым, а аккуратный — перестает следить за собой.

Депрессия первые признаки и помощь Фото: Shutterstock/FOTODOM

Куда обращаться за помощью

Если вы замечаете у себя или другого человека три и более симптомов на протяжении двух недель и дольше — следует обратиться к специалистам.

Врач-психотерапевт: может поставить диагноз и назначить медикаментозное лечение, если это необходимо.

Клинический психолог: проведет психологическую диагностику и будет работать с вами в рамках психотерапии.

Первый шаг — запись к психотерапевту в поликлинике или обращение в частную клинику. Также всегда доступна круглосуточная анонимная помощь по телефону доверия.

Никогда не игнорируйте признаки депрессии. Поддержка близких бесценна, но разговоры по душам на кухне не заменят профессиональной помощи. Также категорически нельзя пытаться «топить» проблему на дне стакана: алкоголь лишь усугубляет течение депрессии, создавая порочный замкнутый круг. Принятие проблемы и обращение к специалисту — это проявление мужества и заботы о себе. Помните, что грамотная и своевременная помощь при депрессии — первый шаг к возвращению к полноценной жизни.

