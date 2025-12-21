Названо неожиданное блюдо для идеального зимнего завтрака

Легкий суп может стать подходящим вариантом завтрака в осенне-зимний период, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова в комментарии радио Sputnik. По ее словам, привычка начинать день с тарелки теплого супа распространена в Японии, Корее, Китае и ряде регионов Франции.

Суп на завтрак — это хорошая идея, особенно в осенне-зимний период, — отметила врач.

Разаренова объяснила, что утром желудочно-кишечный тракт только начинает работать после ночного отдыха: в это время снижена выработка желудочного сока, желчи и ферментов поджелудочной железы. Кроме того, замедлена моторика кишечника, поэтому теплое жидкое блюдо является одним из самых мягких способов запустить пищеварение.

Врач назвала оптимальным утренним блюдом легкий бульон или овощной суп с источником белка: курицей, рыбой, тофу или бобовыми, а также с небольшим количеством круп и овощей. Наваристые мясные, жирные и острые супы, а также блюда со сливками и зажаркой, по ее словам, для завтрака не подходят: они требуют активной выработки ферментов и могут вызывать изжогу, тошноту и чувство тяжести, особенно у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

