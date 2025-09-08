Усталость как рукой снимет: этот смузи защитит вас от стресса

Этот смузи создан специально для борьбы с усталостью и стрессом, сочетая продукты, богатые магнием, антиоксидантами и витаминами группы В. Напиток помогает восстановить энергию, успокоить нервную систему и улучшить общее самочувствие. Его регулярное употребление способствует снижению уровня кортизола и повышает устойчивость к стрессовым ситуациям.

1 спелый банан, половинку авокадо, горсть шпината и 10 г имбиря помещают в блендер. Добавляют 200 мл миндального молока, 1 ст. л. семян чиа и 1 ч. л. спирулины. Взбивают до однородной консистенции. Для сладости можно добавить 1 ч. л. меда или фиников. Пьют свежеприготовленным, лучше в первой половине дня или во время повышенных нагрузок.

Этот смузи не только борется со стрессом, но и укрепляет иммунную систему.

