08 сентября 2025 в 10:18

Усталость как рукой снимет: этот смузи защитит вас от стресса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот смузи создан специально для борьбы с усталостью и стрессом, сочетая продукты, богатые магнием, антиоксидантами и витаминами группы В. Напиток помогает восстановить энергию, успокоить нервную систему и улучшить общее самочувствие. Его регулярное употребление способствует снижению уровня кортизола и повышает устойчивость к стрессовым ситуациям.

1 спелый банан, половинку авокадо, горсть шпината и 10 г имбиря помещают в блендер. Добавляют 200 мл миндального молока, 1 ст. л. семян чиа и 1 ч. л. спирулины. Взбивают до однородной консистенции. Для сладости можно добавить 1 ч. л. меда или фиников. Пьют свежеприготовленным, лучше в первой половине дня или во время повышенных нагрузок.

Этот смузи не только борется со стрессом, но и укрепляет иммунную систему.

Ранее также сообщалось о рецепте смузи, который отлично подойдет после праздничного застолья. Напиток поможет быстро восстановить пищеварение и вернуть легкость.

напитки
смузи
рецепты
стресс
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
