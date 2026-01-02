Живот как барабан? Смешиваю эти ингредиенты. Такой смузи успокаивает желудок и убирает тяжесть

Не нужно голодать или пить странные чаи. Просто смешайте в блендере несколько правильных ингредиентов — и вы получите мощный, но мягкий детокс-напиток. Он не нагружает желудок, а, наоборот, помогает ему справиться с последствиями праздничного «подвига».

В чашу блендера выливаю 200 мл холодного кефира (1–2,5% жирности) или натурального йогурта без добавок. Добавляю половину небольшого огурца, нарезанного крупными кусками (можно с кожурой, если она не горькая). Следом кладу хорошую горсть свежего шпината или укропа (около 30–50 г) — зелень можно брать замороженную. Добавляю кусочек свежего имбиря длиной 1–2 см, очищенный и тонко нарезанный (или 1/4 ч. л. молотого). Кладу 5–7 свежих листьев мяты для свежести и легкого спазмолитического эффекта. Если смузи кажется недостаточно сладким, добавляю чайную ложку меда (по желанию, можно без него). Все тщательно взбиваю блендером на высокой скорости до получения абсолютно однородной, гладкой зеленой консистенции. Если масса слишком густая, можно добавить пару ложек чистой воды или кефира. Пить нужно сразу после приготовления, свежим. Для лучшего эффекта — не спеша, небольшими глотками. Такой смузи не только помогает пищеварению, но и отлично освежает.

