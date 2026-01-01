Переели за праздничным столом? Готовлю смузи для желудка — легкий, с имбирем и мятой. Помогает за 10 минут

Праздники — это вкусно, но для желудка тяжело. Этот смузи — как скорая помощь вашей пищеварительной системе. Прохладный, живой, с ферментами из кефира, клетчаткой и природными спазмолитиками вроде мяты. Он мягко запускает работу ЖКТ, снимая чувство переполнения и тяжести.

В чашу блендера выливаю 200 мл холодного кефира (1–2,5% жирности) или натурального йогурта без добавок. Добавляю половину небольшого огурца, нарезанного крупными кусками (можно с кожурой, если она не горькая). Следом кладу хорошую горсть свежего шпината или укропа (около 30–50 г) — зелень можно замороженной. Добавляю кусочек свежего имбиря длиной 1–2 см, очищенный и тонко нарезанный (или 1/4 ч. л. молотого). Кладу 5–7 свежих листьев мяты для свежести и легкого спазмолитического эффекта. Если смузи кажется недостаточно сладким, добавляю чайную ложку меда (по желанию, можно без него). Все тщательно взбиваю блендером на высокой скорости до получения абсолютно однородной, гладкой зеленой консистенции. Если масса слишком густая, можно добавить пару ложек чистой воды или кефира. Пить нужно сразу после приготовления, свежим. Для лучшего эффекта — не спеша, небольшими глотками. Такой смузи не только помогает пищеварению, но и отлично освежает.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.