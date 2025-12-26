Очевидцы сообщили о десятках взрывах над Волгоградом SHOT: более 20 взрывов прогремело над Волгоградом в ходе отражения атаки дронов

Telegram-канал SHOT сообщил, что над территорией Волгограда прогремело более 20 мощных взрывов. По мнению канала, системы противовоздушной обороны приступили к ликвидации вражеских беспилотников. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Местные очевидцы сообщили каналу, что первые взрывы начались после 23:00 мск. Согласно мнению SHOT, яркие вспышки и грохот наблюдались преимущественно в Красноармейском районе города.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили объекты портовой и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. В оборонном ведомстве уточнили, что операции проводились на территории 140 районов. Кроме того, армия России уничтожила пункты управления БПЛА и временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и наемников.

До этого мужчина получил ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Инцидент произошел в Глушковском районе, когда местный житель ехал на велосипеде.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе были зафиксированы новые атаки ВСУ с применением беспилотников. По его словам, в результате этих ударов один человек погиб, еще трое получили ранения.