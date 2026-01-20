Раскрыто число немецких компаний, работающих в России

Около 750 немецких компаний продолжают работу в России, заявил РИА Новости президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, в РФ также остались многие итальянские предприятия. Шохин отметил, что большинство фирм сохраняет статус-кво и надеется на активизацию бизнеса.

Немецких компаний в России осталось около 750, продолжают работать и многие итальянские предприятия, — сказал Шохин.

Глава РСПП указал, что после ухода ряда западных компаний из РФ возник вопрос об условиях их возможного возвращения в будущем. Он отметил, что при таком развитии событий нужно соблюсти баланс в уровне цен и технологий, чтобы не ущемлять интересы российского бизнеса.

Ранее сообщалось, что в 2025 году иностранные предприниматели открыли в России почти 9 тыс. новых компаний, что на 17% превышает показатели предыдущего года. Общее число действующих фирм с зарубежным участием достигло 66 тыс. В свою очередь доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что регистрация брендов в России — формальность, но не сигнализирует о готовности компаний вернуться на рынок.