Лучший цитрус! Золотой апельсин на вашей кухне: все о загадочном кумквате

Что такое кумкват и почему вам надо его попробовать?

Многие в России даже не знают, что такое кумкват. Кто-то принимает его за декоративный лимон, но на самом деле это настоящий суперфуд, который можно и нужно есть прямо с золотистой кожицей. Этот крошечный цитрус обладает уникальным вкусом: его мякоть кислая, а вот оболочка, напротив, сладкая и очень ароматная. Расскажем все, что нужно знать о кумквате!

Как купить?

При покупке в магазине или на рынке внимательно осмотрите плоды. Выбирайте кумкват ярко-оранжевого цвета, без зеленых пятен и повреждений. Хороший фрукт должен быть упругим на ощупь: если он слишком мягкий, значит, внутри начался процесс порчи, а если каменный — он еще не дозрел. Храните его в холодильнике до 2 недель, так он дольше сохранит свои полезные свойства и сочность.

Что делать с кумкватом?

Готовить из кумквата можно десятки блюд, но самый простой способ — сделать быстрый десертный салат или пикантную закуску. Возьмите 200 граммов свежего кумквата, тщательно промойте плоды теплой водой и нарежьте их тонкими кружочками, удаляя мелкие косточки. Соедините цитрус с 100 граммами мягкого сыра рикотта или обычного творога. Добавьте 1 столовую ложку жидкого меда и всыпьте 20 граммов дробленых грецких орехов. Перемешайте массу и украсьте парой листочков мяты. Если же вы хотите удивить гостей, добавьте нарезанный кумкват к запеченной курице или утке: просто выложите 10 половинок фрукта вокруг птицы за 20 минут до готовности при температуре 180 градусов. Кисло-сладкий сок создаст невероятную глазурь и придаст мясу экзотический аромат.

Совет: перед употреблением слегка покатайте кумкват между ладонями — это поможет эфирным маслам из кожицы выйти наружу, и фрукт станет еще слаще.

Факт: кумкват — единственный цитрус, который не накапливает в мякоти нитраты, что делает его одним из самых чистых и полезных фруктов в мире.

