Как выбрать вкусные мандарины: покупаем самые сладкие фрукты без косточек

На каждый день

Готовимся к началу основного сезона любимого цитруса! Мандарины появляются на прилавках задолго до зимних праздников, но далеко не каждый фрукт будет сладким, сочным и без косточек. Чтобы не разочароваться, достаточно разбираться в нескольких простых признаках качества — от сорта до аромата. Составили полный гайд: рассказываем, как выбрать лучший мандарин.

Обратите внимание на страну происхождения

Чаще всего в России на полках встречаются импортные мандарины: например, из Марокко, Китая, Турции, Египта, Пакистана, ЮАР, Абхазии. А еще можно найти испанские цитрусовые — они, конечно, будут дороже.

Марокканские обычно мелкие, ярко-оранжевые, сладкие, с тонкой кожурой и минимальным количеством косточек. Отличный выбор для тех, кто любит насыщенный вкус.

Испанские очень ароматные, сладкие, плотные, часто продаются с листочками. Почти без косточек.

Абхазские — душистые, с легкой кислинкой, более рыхлой кожурой, косточки встречаются чаще.

Турецкие, как правило, крупнее, кислее, плотнее и могут быть менее ароматными.

Китайские мандарины самые крупные, похожи на апельсины.

У египетских мандаринов плоды ярко-оранжевые, кисло-сладкие, с тонкой кожурой.

А еще мандарины также выращиваются в ограниченных количествах на территории России, в основном в Краснодарском крае и Дагестане.

Ориентируйтесь на вес и упругость

Сладкий мандарин всегда тяжелее, чем выглядит. Это значит, что внутри — много сока. Легкие плоды — чаще пересушенные и менее вкусные. При нажатии кожура должна слегка пружинить. Излишняя мягкость сигнализирует о начале порчи.

Кожура говорит больше, чем кажется

Слишком рыхлая кожура, которая «болтается» вокруг мякоти, — признак пересыхания.

Яркий оранжевый цвет не гарантирует сладость: иногда бледные плоды гораздо вкуснее — все зависит от сорта.

Кожица может быть слегка шероховатой или пупырчатой — это нормально.

Как выбрать мандарины без косточек Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смотрите на чашелистик и запах

Свежие мандарины пахнут уже с расстояния. Если запах слабый или «травянистый» — фрукт незрелый. Чашелистик (зеленое основание плодоножки) должен быть плотным и упругим, не коричневым и не подгнившим.

Хотите без косточек — выбирайте гибридные сорта, клементины и надоркотты. Клементины к тому же еще и более сладкие на вкус. А надоркотты — более плотные, яркие. В супермаркетах те же надоркотты и клементины могут продавать и под видом обычных мандаринов.

Лайфхак: сорта обычно указаны мелким шрифтом на лотках или коробках, если присмотреться. Там же смотрите страну происхождения, дату поставки партии.

Откажитесь от яркого блеска

Слишком блестящие плоды часто покрывают воском для транспорта. Это не опасно, но аромат убивает начисто. Лучше выбирать умеренно матовую кожицу.

Размер важен

Маленькие мандарины часто оказываются более сладкими, чем крупные, — это связано с меньшим количеством волокон и более высоким содержанием сахаров в мякоти.

Как выбрать вкусные мандарины Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не берите плоды с мягкими боками

Даже без видимой плесени такие участки уже начинают бродить. В сетке процесс быстро передается соседям, так что лучше внимательно проверить каждый фрукт.

Признаки того, что фрукт будет кислым:

очень плотная, гладкая кожура;

отсутствие аромата;

слишком крупный размер;

жесткие белые прожилки.

Как хранить покупку

Дома мандарины чувствуют себя лучше всего в холодильнике при 6–8 °C. Так сок сохраняется дольше, а вкус стабилизируется. Не складывайте фрукты в пакеты — им нужен воздух.

Краткий чек-лист: как купить лучшие мандарины?

Чтобы выбрать действительно вкусные мандарины, проверяйте:

страну и сорт;

аромат;

вес;

упругость кожуры;

состояние чашелистика.

Правильный выбор превращает этот привычный фрукт в по-настоящему праздничное удовольствие. Сладкая сочная мякоть и характерный аромат — все это реально получить, если присмотреться к мелочам.

Как приготовить сметанный крем для торта? Собрали подборку лучших рецептов.