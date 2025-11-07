Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 ноября 2025 в 20:37

Число погибших при крушении вертолета в Дагестане выросло до пяти человек

Число погибших в результате крушения вертолета Ка-226 в Дагестане возросло до пяти человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона. Ранее сообщалось, что погибли четыре человека, троих пострадавших госпитализировали.

Один из госпитализированных скончался в больнице в Избербаше, — рассказали в пресс-службе.

Вертолет Ка-226 рухнул примерно в 50 метрах от берега Каспийского моря. Воздушное судно упало на строящийся гостевой дом, в котором не было людей. Сперва появилась информация, что на борту находились туристы, однако позже выяснилось, что вертолет перевозил рабочих, которые направлялись в Изербаш.

Ранее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что следствие рассматривает ошибку пилота и техническую неисправность в качестве возможных причин авиакатастрофы. Назначены авиатехническая, химическая и ряд других судебных экспертиз. В рамках расследования также проверят действия командира, техническое состояние вертолета, а также качество залитого в бак топлива.

Дагестан
вертолеты
крушения
жертвы
