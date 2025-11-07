Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 21:27

В РФ заявили, что ограничения на алкоголь ударят по «некрасивым» женщинам

Маркетолог Брагин: повышение возраста продажи алкоголя повлияет на женщин

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Специалист по маркетингу крепкого алкоголя Руслан Брагин в эфире телеканала НТВ заявил, что повышение возраста продажи алкоголя сделает «миллионы не самых красивых российских женщин» более несчастными. По мнению эксперта, новые возможные ограничения также приведут к росту числа случаев отравления.

Самое страшное, на мой взгляд, что произойдет, если это будет реализовано, станут более несчастными миллионы не самых красивых российских женщин, — заявил Брагин.

На резонансное заявление немедленно отреагировал ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин, ответив, что не бывает некрасивых женщин, а бывают злые мужчины.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что в России необходимо поднять возраст покупки алкоголя выше текущих 18 лет. По его словам, вопрос актуален в том числе из-за того, что 11-классники уже являются совершеннолетними и получают доступ к алкоголю, что повышает влияние на их сверстников.

алкоголь
женщины
ограничения
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Крымском мосту выявили два нарушения с момента запрета на электрокары
Российские спортсмены завоевали бронзу на чемпионате мира в Испании
Чудовищный ноябрь: −25, снежные заносы, ураганный ветер — прогноз погоды
Пенсионерка четыре дня умирала в коллекторе
В Белом доме обсудили возможность переговоров Путина и Трампа
Россияне в Анталье сутки просидели в ожидании рейса в Москву
Появились кадры, как Лукашенко рубит дрова
Поможет щитовидке: живое варенье из фейхоа без готовки
В РФ заявили, что ограничения на алкоголь ударят по «некрасивым» женщинам
«Скоро выйду на лед»: Слуцкая о поздних родах, похудении на препарате, шоу
Валиевой отправили «письмо счастья» от WADA
Токаев обратился к России и Украине с интересным предложением
Водитель Джоли записал первое видеообращение после выхода из ТЦК
Медведев указал на особенность целей СВО и нацинтересов России
Стало известно, сколько будут платить резервистам на спецсборах
Российский рынок акций отметился ростом основных индексов
Смерть родителей, отъезд из РФ, мнение об СВО: как живет Таисия Вилкова
Трамп ответил на вопрос о встрече с Путиным в Будапеште
Медведев призвал больше финансировать реабилитацию участников СВО
Число погибших при крушении вертолета в Дагестане выросло до пяти человек
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана
Общество

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.