В РФ заявили, что ограничения на алкоголь ударят по «некрасивым» женщинам

В РФ заявили, что ограничения на алкоголь ударят по «некрасивым» женщинам Маркетолог Брагин: повышение возраста продажи алкоголя повлияет на женщин

Специалист по маркетингу крепкого алкоголя Руслан Брагин в эфире телеканала НТВ заявил, что повышение возраста продажи алкоголя сделает «миллионы не самых красивых российских женщин» более несчастными. По мнению эксперта, новые возможные ограничения также приведут к росту числа случаев отравления.

Самое страшное, на мой взгляд, что произойдет, если это будет реализовано, станут более несчастными миллионы не самых красивых российских женщин, — заявил Брагин.

На резонансное заявление немедленно отреагировал ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин, ответив, что не бывает некрасивых женщин, а бывают злые мужчины.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что в России необходимо поднять возраст покупки алкоголя выше текущих 18 лет. По его словам, вопрос актуален в том числе из-за того, что 11-классники уже являются совершеннолетними и получают доступ к алкоголю, что повышает влияние на их сверстников.