07 ноября 2025 в 16:54

Руспродсоюз объяснил желание ограничить ретейлеров в развитии брендов

Руспродсоюз: собственные торговые марки ретейлеров вредят конкуренции

Сотрудница в супермаркете Сотрудница в супермаркете Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Рост доли собственных торговых марок (СТМ) в ретейле создает серьезные вызовы для производителей продуктов питания, заявил NEWS.ru исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Так он прокомментировал инициативу группы депутатов Госдумы ограничить продажу продукции под собственными брендами торговых сетей. По его словам, развитие сетевых марок напрямую ограничивает доступ независимых производителей на полки.

Если торговая сеть развивает свою торговую марку, то производителю становится сложнее попасть на полку — торговля всегда будет распределять место на полке в пользу своих товаров. Для производителя работа на сетевую торговую марку — это потеря своего лица перед покупателем, для покупателя — нестабильность вкусовых и качественных показателей продуктов питания ввиду заказа на различных производствах, — сказал Востриков.

Он уточнил, что сейчас доля СТМ в продуктах питания составляет примерно 25% в целом по категориям. По мнению Вострикова, каждый должен заниматься своим делом: производитель — производством, а торговля — розницей. Исключение должны составлять только торговые точки производителей, которые создавались для обеспечения сбыта продукции напрямую покупателю, добавил он.

Ранее в Госдуме предложили сократить долю товаров собственных торговых марок супермаркетов до 25% от общего ассортимента. С идеей выступила фракция «Справедливая Россия». Если законопроект будет одобрен, инициатива вступит в силу 1 сентября 2026 года. Предложение было оформлено в виде поправок в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности».

