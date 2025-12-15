Новый год-2026
15 декабря 2025 в 10:18

Названы бренды, которым россияне доверяют больше всего

Samsung, «Яндекс» и «Сбер» вошли в топ-5 самых любимых брендов россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Производители товаров повседневного спроса, а также цифровые и технологические компании пользуются наибольшим доверием и симпатией у жителей российских городов, сообщает РБК со ссылкой на пилотное исследование аналитического центра НАФИ. В топ-5 брендов, пользующихся наибольшим доверием и любовью у жителей российских городов, вошли Samsung, «Яндекс», «Сбер», Ozon и Adidas.

Всего подготовленная экспертами НАФИ «карта доверия» включает 50 брендов. Самым крупным кластером стали производители товаров повседневного спроса — на них пришлось 36% списка. Участники опроса назвали 18 брендов этой категории, среди которых Coca-Cola, Nestle, «Простоквашино», «Мираторг», «Добрый» и «Любятово».

Второй кластер составили производители электроники и бытовой техники. Он охватывает 20% списка и включает десять брендов, в том числе Samsung, Apple, Sony, LG, Xiaomi, Philips и Bosch.

Третий кластер сформировали компании, представляющие сферу цифровых сервисов и технологий, а также розничной торговли. Их доля составила по 18% — по девять брендов в каждой категории. Среди цифровых и технологических компаний респонденты отметили «Яндекс», «Сбер», Ozon, Wildberries, МТС, VK и Google, а среди розничных сетей — «Магнит», «Пятерочку», «Ленту» и Zara.

Четвертый кластер пришелся на бренды автомобильной промышленности с долей 8%. В этой категории участники исследования упомянули Toyota, BMW, Mercedes-Benz и Lada.

Ранее японский автопроизводитель Toyota зарегистрировал в России несколько товарных знаков после прекращения своей деятельности в стране. Заявки на регистрацию были поданы в Роспатент из Японии в ноябре 2024 года и марте 2025 года. В результате в реестр внесены четыре модели бренда: Alphard, Celica, Carina и Vellfire. Срок действия зарегистрированных товарных знаков — с 5 ноября 2034 года до 31 марта 2035 года.

