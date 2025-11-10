Долю популярных продуктов хотят ограничить в магазинах: зачем это нужно

В Госдуме предлагают сократить долю товаров собственных торговых марок (СТМ) торговых сетей до 25%. Ранее аналогичное предложение поступило от Руспродсоюза. По мнению экспертов, инициатива чревата дефицитом некоторых продуктов, поскольку у ряда ретейлеров на долю СТМ приходится до 95% товаров. О том, к чему приведут ограничения и грозят ли россиянам пустые полки, — в материале NEWS.ru.

Продажу какой продукции предлагают ограничить

Авторы пакета поправок к закону «О торговле» предлагают ограничить продажу продукции под собственными брендами торговых сетей. При этом установить правило: доля продукции региональных производителей должна составлять не менее 25% от ассортимента товаров.

«Сегодня собственную продукцию сети продают в ущерб интересам малого и среднего бизнеса, который не попадает на полки, даже предлагая более доступные цены», — написал в своем Telegram-канале один из инициаторов законопроекта председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как ситуацию комментируют в Руспродсоюзе

По словам исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, сейчас доля СТМ в продуктах питания составляет примерно 25% в целом по категориям. Только некоторые сети изначально делали ставку на свои собственные рецептуры и заказ их через контрактное производство с указанием торговой сети.

«Если на товаре нет логотипа сети, по которому покупатель может определить СТМ, то такая продукция, возможно, вводит покупателя в заблуждение, так как он не ассоциирует торговую марку (ТМ) с розничным продавцом», — объяснил он NEWS.ru.

Востриков добавил, что для производителя работа на сетевую ТМ — это потеря своего лица перед покупателем, а для покупателя — нестабильность вкусовых и качественных показателей продуктов питания ввиду заказа на различных производствах. Каждый должен заниматься своим делом: производитель — производством, а торговля — розницей, считает он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По словам эксперта, если торговая сеть развивает свою торговую марку, то производителю становится сложнее попасть на полку: торговля всегда будет распределять место на полке в пользу «своих».

Исключение должны составлять только торговые точки производителей, которые создавались для обеспечения сбыта продукции напрямую покупателю, резюмировал Востриков.

Зачем понадобилось вводить лимит на СТМ

Вероятно, это связано с монополизацией собственными торговыми марками (СТМ) их положения в ассортименте сетей, считает доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Казанцева.

«И процент, которым предлагается ограничить их долю, совпадает с ограничивающей долей объемов реализации конкретной торговой сети на рынке», — пояснила она NEWS.ru.

По мнению эксперта, инициатива направлена на повышение конкуренции производителей, претендующих на места в ассортименте торговых сетей. С точки зрения рынка нововведение может дать шанс большему количеству производителей реализовывать производимую продукцию через торговые сети, полагает Казанцева.

Как это может работать на практике

Торговая сеть будет выбирать подходящих ей поставщиков, исходя из определенного набора критериев, объяснила Казанцева. В то время как при СТМ работа с поставщиками ведется более тесным образом. Так, сначала сеть выбирает поставщика, который под ее брендом будет выпускать продукцию, затем в течение действия контракта сеть осуществляет контроль работы поставщика с точки зрения соблюдения им норм и правил.

Поставщик в свою очередь получает гарантию определенных объемов реализации. Это позволяет ему, используя эффект масштаба, делать цену товара под брендом сети (СТМ) ниже, чем в целом по рынку, отметила эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

К каким последствиям могут привести ограничения

Введение ограничений на долю собственных торговых марок в рознице вызывает неоднозначную реакцию у экспертов.

Доцент финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин критически относится к этой инициативе. Он полагает, что вопрос ассортимента должен оставаться в зоне ответственности самих торговых сетей, которые самостоятельно формируют перечень разрешенных к продаже товаров. Важным аргументом в пользу СТМ экономист называет их бюджетность для потребителя, которая достигается за счет снижения затрат на производство и логистику.

Другой точки зрения придерживается Светлана Казанцева, которая оценивает последствия такого ограничения как двойственные. В краткосрочной перспективе она прогнозирует рост разнообразия на рынке: появление новых поставщиков расширит линейки товаров по качеству и цене. Однако ценовая динамика может быть противоречивой.

С одной стороны, обострение конкуренции должно оказать понижательное давление на цены. С другой — мелкие поставщики, не обладающие преимуществами крупного производства, могут быть вынуждены устанавливать более высокие цены по сравнению с прежними держателями контрактов на СТМ, которые работали с большими объемами, допускает эксперт.

