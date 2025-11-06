Подорожает всё: что не так с лимитом наценок на товары в 15%

В Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий ограничение наценки торговых сетей на товары выше 15%. Инициатива направлена на сдерживание роста цен. Однако эксперты рынка скептически оценивают перспективы подобного регулирования. К каким последствиям для розничных сетей и потребителей может привести введение ограничений — в материале NEWS.ru.

Зачем депутаты предложили ограничить торговые наценки на товары

Депутаты от «Справедливой России» подготовили законопроект, устанавливающий максимальный размер розничной наценки на товары. Согласно инициативе (проект закона был внесен в Госдуму 6 ноября), торговая надбавка не сможет превышать 15%.

Авторы законопроекта во главе с Сергеем Мироновым ссылаются на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая регулярно фиксирует случаи необоснованного завышения цен. У депутатов вызывает особую обеспокоенность рост стоимости социально значимых продуктов, включая хлеб.

В пояснительных материалах к законопроекту отмечается, что текущие торговые наценки варьируются от 10% на товары первой необходимости до 200–300% на непродовольственную продукцию и отдельные категории продовольственных товаров. Введение единого предельного размера надбавки позволит стабилизировать цены для конечных потребителей, считают авторы идеи.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие торговые наценки на товары действуют сегодня

Согласно данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), предоставленным NEWS.ru, в январе — сентябре 2025 года средняя наценка ретейлеров на 25 категорий продуктов первой необходимости находилась на историческом минимуме — 3,5%. Такой уровень не покрывает затраты торговых сетей на обслуживание этих категорий.

В сентябре 2025-го средняя наценка на продукты первой необходимости составляла 2,8%. При этом девять из 25 категорий социально значимых продуктов продавались по ценам ниже закупочных — с отрицательной надбавкой.

Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов в беседе с NEWS.ru раскритиковал инициативу по ограничению торговой наценки. По его мнению, она нереализуема на практике. Эксперт подчеркнул, что законодательное ограничение надбавки нарушает рыночные механизмы ценообразования и может привести к обратному эффекту.

«Такое регулирование лишит торговые сети возможности сдерживать цены на социально значимые товары за счет динамического ценообразования, что в конечном итоге приведет к подорожанию всего ассортимента», — пояснил Богданов.

Он отметил, что торговая наценка не является прибылью ретейлеров. Более 95% ее объема составляют операционные расходы: аренда помещений, заработная плата сотрудников, налоговые платежи, коммунальные услуги, логистика, обслуживание торгового оборудования и кредитных обязательств.

В условиях рыночной экономики законодательно ограничить рост этих издержек невозможно. Это означает, что нельзя ограничить и торговую наценку. По мнению Богданова, подобное регулирование может нарушить баланс на потребительском рынке и отрицательно сказаться на доступности продукции для населения.

С какими ограничениями столкнулись торговые сети

В России действует механизм регулирования цен на социально значимые товары, напомнила NEWS.ru доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

«Он предусмотрен постановлением правительства № 530, в котором содержится перечень из 24 категорий продукции — мясо птицы, яйца, молоко, сливочное масло, хлеб, сахар, гречка, картофель, капуста, лук и другие товары», — отметила она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти могут вводить предельные розничные цены или ограничивать торговую наценку, если цена на товар за 60 дней выросла на 10% и более. Но эти меры носят временный характер и могут действовать до 90 дней, подчеркнула Ильяшенко.

На практике торговые сети часто устанавливают ограничение наценки на уровне 5% в отношении социально значимых товаров, добавила эксперт.

Согласно данным АКОРТ, средняя наценка на социально значимую продукцию в 2024 году в сетевых магазинах составляла 5,7%. В мае 2025 года она снижалась до 1,7%.

К чему может привести ограничение торговой наценки на товары

Представители делового сообщества единодушно раскритиковали инициативу по ограничению торговой наценки, посчитав ее опасным вмешательством в рыночные механизмы.

Как отметил председатель комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский, подобные меры могут привести к обратным результатам. «Рынок сам эффективно регулирует цены, ориентируясь на покупательскую способность населения», — сказал собеседник NEWS.ru.

Ильяшенко добавила что административное ограничение наценки способно спровоцировать цепную реакцию негативных последствий. Производители могут потерять мотивацию для расширения производства, а торговые сети — сократить ассортимент, особенно в отношении товаров с нестабильными ценами или низкой оборачиваемостью.

Гендиректор ИК «Диалот», председатель правления Ассоциации участников рынка облигаций и финансирования МСП Егор Диашов также опасается цепной реакции на рынке. По его мнению, введение ограничения торговой наценки приведет к ухудшению качества обслуживания, сокращению персонала и закрытию нерентабельных магазинов.

«Это негативно скажется на занятости в торговом секторе и приведет к ухудшению условий труда для работников», — подчеркнул эксперт в разговоре с NEWS.ru. Среди других рисков — рост нелегальной торговли, снижение налоговых поступлений и появление на рынке товаров сомнительного качества.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению специалистов, вместо жесткого регулирования следует создавать условия для здоровой конкуренции, которая естественным образом сдерживает повышение цен и поддерживает баланс на потребительском рынке.

