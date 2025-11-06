Подорожает всё: что не так с лимитом наценок на товары в 15%

В Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий ограничение наценки торговых сетей на товары выше 15%. Инициатива направлена на сдерживание роста цен. Однако эксперты рынка скептически оценивают перспективы подобного регулирования. К каким последствиям для розничных сетей и потребителей может привести введение ограничений — в материале NEWS.ru.
Зачем депутаты предложили ограничить торговые наценки на товары
Депутаты от «Справедливой России» подготовили законопроект, устанавливающий максимальный размер розничной наценки на товары. Согласно инициативе (проект закона был внесен в Госдуму 6 ноября), торговая надбавка не сможет превышать 15%.
Авторы законопроекта во главе с Сергеем Мироновым ссылаются на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая регулярно фиксирует случаи необоснованного завышения цен. У депутатов вызывает особую обеспокоенность рост стоимости социально значимых продуктов, включая хлеб.
В пояснительных материалах к законопроекту отмечается, что текущие торговые наценки варьируются от 10% на товары первой необходимости до 200–300% на непродовольственную продукцию и отдельные категории продовольственных товаров. Введение единого предельного размера надбавки позволит стабилизировать цены для конечных потребителей, считают авторы идеи.
Какие торговые наценки на товары действуют сегодня
Согласно данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), предоставленным NEWS.ru, в январе — сентябре 2025 года средняя наценка ретейлеров на 25 категорий продуктов первой необходимости находилась на историческом минимуме — 3,5%. Такой уровень не покрывает затраты торговых сетей на обслуживание этих категорий.
В сентябре 2025-го средняя наценка на продукты первой необходимости составляла 2,8%. При этом девять из 25 категорий социально значимых продуктов продавались по ценам ниже закупочных — с отрицательной надбавкой.
Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов в беседе с NEWS.ru раскритиковал инициативу по ограничению торговой наценки. По его мнению, она нереализуема на практике. Эксперт подчеркнул, что законодательное ограничение надбавки нарушает рыночные механизмы ценообразования и может привести к обратному эффекту.
«Такое регулирование лишит торговые сети возможности сдерживать цены на социально значимые товары за счет динамического ценообразования, что в конечном итоге приведет к подорожанию всего ассортимента», — пояснил Богданов.
Он отметил, что торговая наценка не является прибылью ретейлеров. Более 95% ее объема составляют операционные расходы: аренда помещений, заработная плата сотрудников, налоговые платежи, коммунальные услуги, логистика, обслуживание торгового оборудования и кредитных обязательств.
В условиях рыночной экономики законодательно ограничить рост этих издержек невозможно. Это означает, что нельзя ограничить и торговую наценку. По мнению Богданова, подобное регулирование может нарушить баланс на потребительском рынке и отрицательно сказаться на доступности продукции для населения.
С какими ограничениями столкнулись торговые сети
В России действует механизм регулирования цен на социально значимые товары, напомнила NEWS.ru доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.
«Он предусмотрен постановлением правительства № 530, в котором содержится перечень из 24 категорий продукции — мясо птицы, яйца, молоко, сливочное масло, хлеб, сахар, гречка, картофель, капуста, лук и другие товары», — отметила она.
Власти могут вводить предельные розничные цены или ограничивать торговую наценку, если цена на товар за 60 дней выросла на 10% и более. Но эти меры носят временный характер и могут действовать до 90 дней, подчеркнула Ильяшенко.
На практике торговые сети часто устанавливают ограничение наценки на уровне 5% в отношении социально значимых товаров, добавила эксперт.
Согласно данным АКОРТ, средняя наценка на социально значимую продукцию в 2024 году в сетевых магазинах составляла 5,7%. В мае 2025 года она снижалась до 1,7%.
К чему может привести ограничение торговой наценки на товары
Представители делового сообщества единодушно раскритиковали инициативу по ограничению торговой наценки, посчитав ее опасным вмешательством в рыночные механизмы.
Как отметил председатель комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский, подобные меры могут привести к обратным результатам. «Рынок сам эффективно регулирует цены, ориентируясь на покупательскую способность населения», — сказал собеседник NEWS.ru.
Ильяшенко добавила что административное ограничение наценки способно спровоцировать цепную реакцию негативных последствий. Производители могут потерять мотивацию для расширения производства, а торговые сети — сократить ассортимент, особенно в отношении товаров с нестабильными ценами или низкой оборачиваемостью.
Гендиректор ИК «Диалот», председатель правления Ассоциации участников рынка облигаций и финансирования МСП Егор Диашов также опасается цепной реакции на рынке. По его мнению, введение ограничения торговой наценки приведет к ухудшению качества обслуживания, сокращению персонала и закрытию нерентабельных магазинов.
«Это негативно скажется на занятости в торговом секторе и приведет к ухудшению условий труда для работников», — подчеркнул эксперт в разговоре с NEWS.ru. Среди других рисков — рост нелегальной торговли, снижение налоговых поступлений и появление на рынке товаров сомнительного качества.
По мнению специалистов, вместо жесткого регулирования следует создавать условия для здоровой конкуренции, которая естественным образом сдерживает повышение цен и поддерживает баланс на потребительском рынке.
