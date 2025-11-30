День матери
30 ноября 2025 в 17:58

Стало известно, как сильно магазины накручивают цены на рыбу

Эксперт Шамрай: наценка на рыбу в рознице достигает 200% от стоимости добычи

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Наценки на рыбу в розничных магазинах могут достигать 200% от ее себестоимости, заявил заместитель генерального директора Союза рыбопромышленников Севера Евгений Шамрай. По его словам, которые приводит ТАСС, при этом в 2026 году производители прогнозируют дальнейший рост отпускных цен на 10–25%.

Отпускная стоимость рыбаков не сильно меняет цену, а вот при поставке их в розничную сеть идет накрутка и 50, 100, и даже 200%. Для сравнения, отпускная цена от предприятия мороженой скумбрии — порядка 200–250 рублей, а в магазинах она только начинается от 400 рублей. Электроэнергия, аренда, оплата труда и так далее, — рассказал Шамрай.

Эксперт отметил, основное подорожание происходит на этапе поставки продукции в торговые сети. Например, скумбрия, которую рыбаки отпускают по 200–250 рублей, в магазинах продается минимум за 400 рублей. При этом разница между себестоимостью добычи и оптовой ценой у поставщиков составляет лишь 5–10%.

Шамрай пояснил, что в ближайшие годы продолжится рост цен на популярные виды рыбы — скумбрию, треску и пикшу — от 10% до 25%. Это связано с постоянным увеличением затрат на топливо, оплату труда и налоги. В связи с этим снижения или даже сохранения текущих цен на рыбную продукцию в магазинах ожидать не стоит.

До этого глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что красную икру можно хранить в холодильнике год без потери в качестве. При этом банка должна быть закрыта, добавил он.

