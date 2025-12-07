ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 10:37

В ВАРПЭ поприветствовали возобновление добычи сайры

Глава ВАРПЭ Зверев назвал выгодным для рынка возобновление лова сайры

Переработка сайры на предприятии Переработка сайры на предприятии Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Возобновление лова сайры станет выгодным решением для добывающих компаний и будет положительно воспринято российскими потребителями, рассказал РИА Новости глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Он сообщил о высокой значимости ожидаемого возобновления промысла.

Мы с большим вниманием к этому относимся, потому что возобновление промысла сайры, которая стремительно сократилась, обнулилась, по сути дела, начиная с конца 1990-х, возобновление промысла было бы очень выгодно для предприятий и было бы воспринято рынком и потребителями, — сказал Зверев.

Эксперт добавил, что сайра остается одним из немногих видов рыб с безупречной рыночной репутацией в стране. Высокая узнаваемость бренда и традиционная любовь граждан к этому продукту обеспечат предприятиям устойчивый спрос, как только поставки станут регулярными.

В 2019 году Северотихоокеанская комиссия по рыболовству ввела жесткие квоты на вылов сайры в открытых водах из-за критического истощения запасов в Тихом океане. В разработке этих мер участвовали семь стран, включая Россию и Китай, однако актуальные данные позволяют с оптимизмом смотреть на возобновление промысла.

Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин заявил, что розничные цены на рыбную продукцию до конца года останутся на высоком уровне. Он пояснил: неблагоприятная тенденция наблюдается даже несмотря на то, что в текущем году были зафиксированы рекордные уловы лососевых.

