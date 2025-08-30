Узнала, что в сайре 88 ккал! Теперь часто готовлю этот салат для похудения

Узнала, что в сайре 88 ккал! Теперь готовлю этот салат для похудения очень часто! Невероятная вкуснота с консервами и свеклой! Этот яркий и насыщенный салат станет настоящим открытием для любителей необычных сочетаний! Нежная свекла, пикантная сайра и ароматный чеснок создают удивительную гармонию вкусов. Идеальное блюдо для тех, кто ценит и вкус, и пользу.

Ингредиенты

Свекла — 2 шт. (средние)

Сайра консервированная — 1 банка (240 г)

Яйца — 3 шт.

Огурцы соленые — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Укроп свежий — пучок

Йогурт греческий — 170 г

Соль — по вкусу

Приготовление

Свеклу отварите или запеките до готовности, остудите и натрите на крупной терке. Огурцы натрите на терке и отожмите от лишней жидкости. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с йогуртом и солью. Яйца отварите вкрутую и натрите на средней терке. Сайру разомните вилкой, предварительно слив масло. Укроп мелко порубите. Собираем салат слоями: свекла, соус, огурцы, соус, сайра (ровным слоем), соус, тертые яйца, укроп. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа. Подавайте как самостоятельное блюдо или с гренками. Приятного аппетита!

