Настоящий салат цезарь с настоящим соусом! Не захотите ресторанный! Этот рецепт вернет вас к истокам знаменитого салата, раскрывая его истинный, ни с чем не сравнимый вкус. Нежные листья романо, пикантный соус с анчоусами, ароматная курица с тимьяном и хрустящие гренки — здесь нет места компромиссам. Насладитесь классикой в ее самом совершенном проявлении!

Ингредиенты

Салат романо — 1 пучок

Филе куриное — 200 г

Сыр пармезан — 100 г

Черри — 200 г

Багет пшеничный — 50 г

Анчоусы — 5 шт.

Яйцо — 1 шт.

Масло оливковое — 40 мл

Масло растительное — 120 мл

Горчица столовая — 7 г

Соус вустерширский — 15 мл

Сок лимонный — 15 мл

Чеснок — 1 зубчик

Тимьян свежий — 3 веточки

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

Для соуса в чаше блендера соедините очищенный чеснок, яйцо, лимонный сок, горчицу, оливковое масло, анчоусы, вустерширский соус и черный перец, взбейте до однородной кремообразной консистенции, постепенно добавляя растительное масло. Листья салата романо промойте, обсушите и порвите руками на крупные кусочки. Куриное филе нарежьте поперек волокон на медальоны, посолите, поперчите и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом и веточками тимьяна до золотистой корочки. Багет нарежьте тонкими ломтиками и подсушите в духовке до хрустящего состояния. Салатные листья аккуратно перемешайте с приготовленным соусом, выложите на тарелку, сверху разложите горячую курицу и гренки, половинки черри, украсьте слайсами пармезана. Подавайте немедленно, пока гренки сохраняют хрусткость.

