27 августа 2025 в 18:00

Настоящий салат цезарь с настоящим соусом! Не захотите ресторанный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Настоящий салат цезарь с настоящим соусом! Не захотите ресторанный! Этот рецепт вернет вас к истокам знаменитого салата, раскрывая его истинный, ни с чем не сравнимый вкус. Нежные листья романо, пикантный соус с анчоусами, ароматная курица с тимьяном и хрустящие гренки — здесь нет места компромиссам. Насладитесь классикой в ее самом совершенном проявлении!

Ингредиенты

  • Салат романо — 1 пучок
  • Филе куриное — 200 г
  • Сыр пармезан — 100 г
  • Черри — 200 г
  • Багет пшеничный — 50 г
  • Анчоусы — 5 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Масло оливковое — 40 мл
  • Масло растительное — 120 мл
  • Горчица столовая — 7 г
  • Соус вустерширский — 15 мл
  • Сок лимонный — 15 мл
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Тимьян свежий — 3 веточки
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Для соуса в чаше блендера соедините очищенный чеснок, яйцо, лимонный сок, горчицу, оливковое масло, анчоусы, вустерширский соус и черный перец, взбейте до однородной кремообразной консистенции, постепенно добавляя растительное масло. Листья салата романо промойте, обсушите и порвите руками на крупные кусочки. Куриное филе нарежьте поперек волокон на медальоны, посолите, поперчите и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом и веточками тимьяна до золотистой корочки.
  2. Багет нарежьте тонкими ломтиками и подсушите в духовке до хрустящего состояния. Салатные листья аккуратно перемешайте с приготовленным соусом, выложите на тарелку, сверху разложите горячую курицу и гренки, половинки черри, украсьте слайсами пармезана. Подавайте немедленно, пока гренки сохраняют хрусткость.

Ранее мы готовили салат с хрустящими баклажанами и ветчиной! Суперсоус из арахиса и сыра.

салат
курица
простой рецепт
сыр
помидоры
Ольга Шмырева
О. Шмырева
