Настоящий салат цезарь с настоящим соусом! Не захотите ресторанный! Этот рецепт вернет вас к истокам знаменитого салата, раскрывая его истинный, ни с чем не сравнимый вкус. Нежные листья романо, пикантный соус с анчоусами, ароматная курица с тимьяном и хрустящие гренки — здесь нет места компромиссам. Насладитесь классикой в ее самом совершенном проявлении!
Ингредиенты
- Салат романо — 1 пучок
- Филе куриное — 200 г
- Сыр пармезан — 100 г
- Черри — 200 г
- Багет пшеничный — 50 г
- Анчоусы — 5 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Масло оливковое — 40 мл
- Масло растительное — 120 мл
- Горчица столовая — 7 г
- Соус вустерширский — 15 мл
- Сок лимонный — 15 мл
- Чеснок — 1 зубчик
- Тимьян свежий — 3 веточки
- Соль, перец черный молотый — по вкусу
Приготовление
- Для соуса в чаше блендера соедините очищенный чеснок, яйцо, лимонный сок, горчицу, оливковое масло, анчоусы, вустерширский соус и черный перец, взбейте до однородной кремообразной консистенции, постепенно добавляя растительное масло. Листья салата романо промойте, обсушите и порвите руками на крупные кусочки. Куриное филе нарежьте поперек волокон на медальоны, посолите, поперчите и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом и веточками тимьяна до золотистой корочки.
- Багет нарежьте тонкими ломтиками и подсушите в духовке до хрустящего состояния. Салатные листья аккуратно перемешайте с приготовленным соусом, выложите на тарелку, сверху разложите горячую курицу и гренки, половинки черри, украсьте слайсами пармезана. Подавайте немедленно, пока гренки сохраняют хрусткость.
