Гениально — не иначе: закуска-рулет из 4 ингредиентов за 5 минут. Кладём на поджаристый хлеб

Эта закуска-рулет — настоящая палочка-выручалочка для любого стола. Колбасу здесь не просто нарезают, а сворачивают в эффектный рулет с нежной начинкой, который исчезает буквально в мгновение ока. Минимум времени, простые продукты и максимум восторга — именно за это её все и любят.

Ингредиенты: салями 150 г, творожный сыр 150 г, чеснок 1–2 зубчика, оливки 5 шт., свежий помидор 1 небольшой, укроп около 5 г, соль и чёрный перец по желанию.

Приготовление: на столе расстилают пищевую плёнку и выкладывают ломтики салями внахлёст, формируя ровный прямоугольник, в миске соединяют творожный сыр с пропущенным через пресс чесноком и мелко нарезанным укропом, добавляют рубленые оливки и свежий помидор, нарезанный очень мелким кубиком без лишнего сока, начинку перемешивают и при необходимости слегка солят и перчат, затем равномерно распределяют её тонким слоем по всей поверхности колбасы, с помощью плёнки сворачивают плотный рулет и убирают в холодильник минимум на 1–2 часа, после охлаждения снимают плёнку, нарезают рулет острым ножом на аккуратные шайбочки и подают сразу, особенно вкусно выкладывать их на поджаристый хлеб или тосты.

Ранее мы готовили закуску-пятиминутку с сырными крекерами. Под вино и шампанское — эффектно, быстро и очень вкусно.