Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 14:17

Гениально — не иначе: закуска-рулет из 4 ингредиентов за 5 минут. Кладём на поджаристый хлеб

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта закуска-рулет — настоящая палочка-выручалочка для любого стола. Колбасу здесь не просто нарезают, а сворачивают в эффектный рулет с нежной начинкой, который исчезает буквально в мгновение ока. Минимум времени, простые продукты и максимум восторга — именно за это её все и любят.

Ингредиенты: салями 150 г, творожный сыр 150 г, чеснок 1–2 зубчика, оливки 5 шт., свежий помидор 1 небольшой, укроп около 5 г, соль и чёрный перец по желанию.

Приготовление: на столе расстилают пищевую плёнку и выкладывают ломтики салями внахлёст, формируя ровный прямоугольник, в миске соединяют творожный сыр с пропущенным через пресс чесноком и мелко нарезанным укропом, добавляют рубленые оливки и свежий помидор, нарезанный очень мелким кубиком без лишнего сока, начинку перемешивают и при необходимости слегка солят и перчат, затем равномерно распределяют её тонким слоем по всей поверхности колбасы, с помощью плёнки сворачивают плотный рулет и убирают в холодильник минимум на 1–2 часа, после охлаждения снимают плёнку, нарезают рулет острым ножом на аккуратные шайбочки и подают сразу, особенно вкусно выкладывать их на поджаристый хлеб или тосты.

Ранее мы готовили закуску-пятиминутку с сырными крекерами. Под вино и шампанское — эффектно, быстро и очень вкусно.

Проверено редакцией
Читайте также
Закуска-пятиминутка с сырными крекерами: под вино и шампанское — эффектно, быстро и очень вкусно
Общество
Закуска-пятиминутка с сырными крекерами: под вино и шампанское — эффектно, быстро и очень вкусно
Бомбический салат с копченой колбасой: готовьте хоть тонну — всё улетит
Общество
Бомбический салат с копченой колбасой: готовьте хоть тонну — всё улетит
Секрет карамельной корочки: смазываю батат медом перед запеканием
Семья и жизнь
Секрет карамельной корочки: смазываю батат медом перед запеканием
Ну это уже стало классикой: закуска из помидоров с сырной массой и оливками — вкуснятина из 4 ингредиентов
Общество
Ну это уже стало классикой: закуска из помидоров с сырной массой и оливками — вкуснятина из 4 ингредиентов
В Сирии представили новые купюры без изображения Асада
Ближний Восток
В Сирии представили новые купюры без изображения Асада
закуска
колбаса
сыр
помидоры
оливки
Новый год
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кардиолог назвал неочевидную причину сердечных заболеваний
Задержанный за подготовку теракта в Адыгее раскрыл свою цель
В России рассказали, какая европейская страна понизит градус русофобии в ЕС
ВСУ атаковали автомобиль с мирными жителями Северска во время эвакуации
Один человек пал жертвой атаки БПЛА в российском регионе
Синоптики назвали самые холодные и теплые точки России в новогоднюю ночь
Никаких мандаринов! Правильные закуски к шампанскому на Новый год
Острова архипелага в Японии тряхнуло на 5,5 балла
Валиеву назвали величайшей фигуристкой
Два ребенка пострадали в Подмосковье из-за петард
Стало известно о попытках ВСУ прорваться в Купянск
Ветеринар ответил, как помочь питомцу пережить стресс от взрыва пиротехники
Иностранец планировал теракт в адыгейской школе
Белоусов наградил российских военных за мужество и профессионализм
Лавров рассказал, что заложено в культурном коде россиян
Нацизм, оскорбление солдата: за что на самом деле судят блогера Маркаряна?
Торопившаяся встретить Новый год с сыном женщина едва не стала инвалидом
Инсценировавший суицид на Красной площади акционист покинул Россию
АвтоВАЗ заявил о повышении цен с 2026 года
Суд освободил бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова из СИЗО
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.