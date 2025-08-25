Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Салат с хрустящими баклажанами и ветчиной! Суперсоус из арахиса и сыра! Этот салат — настоящий фейерверк вкусов и текстур! Нежнейшая ветчина, сочные помидоры, пикантная кинза и главный герой — невероятно хрустящие кусочки баклажана, которые тают во рту. Всё это объединяет насыщенный, сливочно-ореховый соус.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 2 шт.
  • Ветчина качественная, нежная — 150 г
  • Помидоры плотные, мясистые — 2–3 шт.
  • Кинза — 1 пучок
  • Соус чили — 3 ст. л.
  • Крахмал кукурузный — 3–4 ст. л.
  • Сыр творожный — 100 г
  • Арахис жареный — 1/4 ст.
  • Кунжут — 2 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Масло растительное для жарки
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте кубиками среднего размера, пересыпьте солью и оставьте на 15–20 минут. Затем обсушите их бумажными полотенцами. Баклажаны обваляйте в кукурузном крахмале со всех сторон и обжаривайте порциями до румяной и хрустящей корочки, затем выложите на бумажные полотенца.
  2. Ветчину нарежьте тонкими ломтиками или соломкой. Помидоры нарежьте кубиками такого же размера, как баклажаны. Кинзу крупно порубите. Для соуса смешайте творожный сыр, порубленный арахис, соус чили, ложку воды, и пропущенный через пресс чеснок до однородной кремообразной консистенции. В большой миске аккуратно соедините остывшие хрустящие баклажаны, ветчину, помидоры и кинзу, заправьте приготовленным соусом и осторожно перемешайте. Перед самой подачей посыпьте салат кунжутом.

баклажаны
помидоры
ветчина
салат
простой рецепт
