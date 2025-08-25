Салат с хрустящими баклажанами и ветчиной! Суперсоус из арахиса и сыра! Этот салат — настоящий фейерверк вкусов и текстур! Нежнейшая ветчина, сочные помидоры, пикантная кинза и главный герой — невероятно хрустящие кусочки баклажана, которые тают во рту. Всё это объединяет насыщенный, сливочно-ореховый соус.
Ингредиенты
- Баклажаны — 2 шт.
- Ветчина качественная, нежная — 150 г
- Помидоры плотные, мясистые — 2–3 шт.
- Кинза — 1 пучок
- Соус чили — 3 ст. л.
- Крахмал кукурузный — 3–4 ст. л.
- Сыр творожный — 100 г
- Арахис жареный — 1/4 ст.
- Кунжут — 2 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Масло растительное для жарки
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Баклажаны нарежьте кубиками среднего размера, пересыпьте солью и оставьте на 15–20 минут. Затем обсушите их бумажными полотенцами. Баклажаны обваляйте в кукурузном крахмале со всех сторон и обжаривайте порциями до румяной и хрустящей корочки, затем выложите на бумажные полотенца.
- Ветчину нарежьте тонкими ломтиками или соломкой. Помидоры нарежьте кубиками такого же размера, как баклажаны. Кинзу крупно порубите. Для соуса смешайте творожный сыр, порубленный арахис, соус чили, ложку воды, и пропущенный через пресс чеснок до однородной кремообразной консистенции. В большой миске аккуратно соедините остывшие хрустящие баклажаны, ветчину, помидоры и кинзу, заправьте приготовленным соусом и осторожно перемешайте. Перед самой подачей посыпьте салат кунжутом.
Ранее мы готовили похудительную «Мимозу» с тунцом и соевым соусом! Знакомый салат по-новому.